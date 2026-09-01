Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η αδερφή της – «Κανείς δεν θα μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας»

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Τη θλίψη και την οδύνη της για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών μοιράστηκε η αδερφή της η οποία -μέσα από μια ανάρτηση στο facebook- κάνει λόγο για μια αβάσταχτη απώλεια και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η 69χρονη Φρίντα Πάρτον ευχαρίστησε -μεταξύ άλλων- τους ακολούθους της «για την υπομονή που δείχνουν απέναντί της όσο ακόμα θρηνεί τη μεγάλη της αδερφή», ζητώντας τους να προσευχηθούν, ώστε η οικογένειά της να μπορέσει να διαχειριστεί το τραγικό γεγονός.

«Ξέρω ότι για ολόκληρο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η “μαμά Ντόλι” μου. Ήταν η αδερφή που ερχόταν στο κρεβάτι μου όταν ήμουν μικρή, επειδή φοβόμασταν και οι δύο το σκοτάδι. Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας μου και με μεγάλωσε από τα 13 μέχρι τα 18 μου χρόνια. Ήταν εκείνη που προσπαθούσε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις εμφανίσεις μου στο Dollywood – συγγνώμη, αδερφή μου, αλλά σε αυτό σίγουρα δεν σε άκουσα» έγραψε.

Dolly Parton’s Sister Freida Says ‘There Will Never Be Anyone Who Can Replace Her’ in Touching Tribute https://t.co/JNHU1YggWh — People (@people) August 30, 2026

«Όπως όλες οι αδελφές, είχαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια το μερίδιό μας σε καβγάδες και διαφωνίες, αλλά μέσα από όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, μέσα από όλα τα γέλια και τα δάκρυα, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ. Πριν από μήνες σας είχα ζητήσει να προσευχηθείτε για την Ντόλι, αλλά τώρα θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αβάσταχτη απώλεια. Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και στις καρδιές πολλών από εσάς» ανέφερε στη συνέχεια.

«Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να συνεχίσω να χαμογελώ και να μοιράζομαι με τους άλλους την αγάπη που εκείνη έδινε τόσο απλόχερα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμη και τις ημέρες που μοιάζει αδύνατο. Ετοιμάζω κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της. Είναι ο δικός μου τρόπος να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της “μαμάς Ντόλι” μαζί μου, ενώ ταυτόχρονα τη μοιράζομαι με όλους εσάς που επίσης την αγαπούσατε. Σας ευχαριστώ που την αγαπήσατε, που προσευχηθήκατε γι’ αυτήν και τώρα που αγαπάτε και προσεύχεστε για όλους εμάς»» πρόσθεσε.

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