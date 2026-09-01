Κλέλια Ανδριολάτου: «Με κουράζει όταν με ρωτούν τι είναι για μένα ομορφιά»

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Για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ομορφιά της ζωής και την ευτυχία μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στον ρόλο που παίζουν για την ίδια οι φίλοι στη ζωή της.

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός θέλησε να κλείσει το κεφάλαιο των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που έχει επιλέξει να έχει δίπλα της και οι οποίοι ομορφαίνουν τη ζωή της.

«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο: “Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους”. Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου θα σας πω τι είναι. Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου;

Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς , κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν . Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

ΥΓ: ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι, γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητα τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν μην φοβάσαι. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι», έγραψε.

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