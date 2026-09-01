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01.09.2026 08:10

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυραύλους και drones – Τέσσερις νεκροί

01.09.2026 08:10
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και της περιφέρειάς του προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων.
  • Ο ρωσικός στρατός στόχευσε εσκεμμένα πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, προκαλώντας πολυάριθμους τραυματισμούς σε κατοικημένες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.
  • Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά τους συστήματα εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων.
  • Σε ξεχωριστό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στη Μούιλα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε 38 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους.

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«Μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την είδηση ανακοίνωσαν το πρωί οι ουκρανικές αρχές.

Διαδοχικές εκρήξεις στο Κίεβο

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν όχι λιγότερες από δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κι είδαν λάμψεις στους αιθέρες της πόλης, έπειτα από συναγερμό της πολεμικής αεροπορίας ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και drones μάχης», στοχοποιώντας «εσκεμμένα» τόσο «πολιτικές υποδομές», όσο και «πολυκατοικίες».

Η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον εταιρείας στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας. Στην ίδια πόλη, χτυπήθηκε 5ώροφη πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με οξεία έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που έγινε ακόμα χειρότερη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ο στρατός της Ρωσίας έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στη Μούιλα, προάστιο του Κιέβου, όπου βρίσκονταν drones και εκρηκτικές ύλες, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για 38 νεκρούς, 20 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενους στο πλήγμα αυτό.

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