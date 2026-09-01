search
ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:51
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2026 10:11

Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία – Αν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά, θα έκανα κάτι άλλο»

01.09.2026 10:11
giamali–new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τον ουσιαστικό ρόλο της δημοσιογραφίας, που -όπως επισημαίνει- δεν είναι άλλος από τον έλεγχο της εξουσίας και την ανάδειξη των κακώς κειμένων, μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Τα Νέα», λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στο τιμόνι της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», η δημοσιογράφος τόνισε ότι οι κακοπροαίρετοι χαρακτηρισμοί δεν την αφορούν, από τη στιγμή που η ίδια κρίνει ότι κάνει σωστά τη δουλειά της.

«Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία. Στην Ελλάδα συγχέουμε την αντικειμενικότητα με την αμεροληψία, ενώ είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία, συνεπώς για αυτήν πρέπει οι λειτουργοί της να είναι συνομιλητές και όχι συνδαιτημόνες. Εκεί είναι που κάποιοι μπερδεύονται» είπε αρχικά.

Όσο για εκείνους που -κατά καιρούς- την έχουν χαρακτηρίσει «στρατευμένη», η δημοσιογράφος απαντά:

«Αν είναι στράτευση ο έλεγχος της εξουσίας, η ανάδειξη των κακώς κειμένων και η επιμονή στο να ακούγεται η φωνή των λιγότερο προνομιούχων, τότε είμαι στρατευμένη».

«Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είναι κάποια δημοσιογράφος. Αν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά, θα έκανα κάτι άλλο», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη – Αυτός ο καφές θα είναι διαφορετικός»

Δελτίο ειδήσεων και ελληνική ταινία κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεαματικότητες του γουίκεντ (29, 30/8)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil
BUSINESS

Η Motor Oil επενδύει στη Satori Analytics

dikastiria87-new
MEDIA

Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Ήταν μια στιγμή έντασης, θα φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί»

theatro-parastaseis-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλο το Θέατρο εδώ»: Aυτές είναι οι 8 παραστάσεις που θα συζητηθούν φέτος!

adonis georgiadis 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για όλους και για όλα: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ετεροβαρής η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη, επικίνδυνος ο Κασιδιάρης

georgiadis_filipatou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Γεωργιάδη στη Βάσω Φιλιππάτου – «Με άφησες μόνο μου αυτήν τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

samaras notopoulou papas sakelaridis
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει το πρώτο γκάλοπ που πήρε η κυβέρνηση, η προσδοκία από ΔΕΘ και το μαξιλαράκι για Σαμαρά, η παρουσία της Νοτοπούλου και η αποστολή Παππά για ΝΕΑΡ

zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

kipseli diamerisma – dolofonia vrefous- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι αλλόκοτοι ισχυρισμοί του 43χρονου – Οι αναρτήσεις με ΑΙ και το σκοτεινό προφίλ του στο μικροσκόπιο των αρχών - Τα σοκαριστικά ευρήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 11:50
motor-oil
BUSINESS

Η Motor Oil επενδύει στη Satori Analytics

dikastiria87-new
MEDIA

Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Ήταν μια στιγμή έντασης, θα φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί»

theatro-parastaseis-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλο το Θέατρο εδώ»: Aυτές είναι οι 8 παραστάσεις που θα συζητηθούν φέτος!

1 / 3