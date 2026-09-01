Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία – Αν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά, θα έκανα κάτι άλλο»

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Για τον ουσιαστικό ρόλο της δημοσιογραφίας, που -όπως επισημαίνει- δεν είναι άλλος από τον έλεγχο της εξουσίας και την ανάδειξη των κακώς κειμένων, μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Τα Νέα», λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στο τιμόνι της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», η δημοσιογράφος τόνισε ότι οι κακοπροαίρετοι χαρακτηρισμοί δεν την αφορούν, από τη στιγμή που η ίδια κρίνει ότι κάνει σωστά τη δουλειά της.

«Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία. Στην Ελλάδα συγχέουμε την αντικειμενικότητα με την αμεροληψία, ενώ είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία, συνεπώς για αυτήν πρέπει οι λειτουργοί της να είναι συνομιλητές και όχι συνδαιτημόνες. Εκεί είναι που κάποιοι μπερδεύονται» είπε αρχικά.

Όσο για εκείνους που -κατά καιρούς- την έχουν χαρακτηρίσει «στρατευμένη», η δημοσιογράφος απαντά:

«Αν είναι στράτευση ο έλεγχος της εξουσίας, η ανάδειξη των κακώς κειμένων και η επιμονή στο να ακούγεται η φωνή των λιγότερο προνομιούχων, τότε είμαι στρατευμένη».

«Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είναι κάποια δημοσιογράφος. Αν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά, θα έκανα κάτι άλλο», καταλήγει.

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