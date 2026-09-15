Open: Την Τετάρτη (16/9) αρχίζει η εκπομπή «Από θαύμα – ιστορίες δεύτερης ζωής» με την Κατερίνα Λάσπα

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Άνθρωποι που βίωσαν θαύματα σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους, κάποιοι που βρέθηκαν πολύ κοντά στο τέλος αλλά κόντρα στις πιθανότητες, συνεχίζουν, άνθρωποι οι οποίοι επιβίωσαν σοβαρών ατυχημάτων, που νίκησαν ασθένειες, έδωσαν «μάχες» και τις κέρδισαν, αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα της εκπομπής «Από θαύμα-ιστορίες δεύτερης ζωής» που θα παρουσιάζει από την Τετάρτη (16/9) στις 22.00 και κατόπιν κάθε Τετάρτη στις 21.00, η Κατερίνα Λάσπα στο Open.

Η νέα πρόταση του σταθμού «ανοίγει ένα παράθυρο σ’ αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες που συγκινούν, προβληματίζουν και, πάνω απ’ όλα, θυμίζουν κάτι πολύ απλό και πολύτιμο: Ότι όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα», σημειώνει το κανάλι, η παρουσιάστρια και οι συντελεστές της εκπομπής.

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