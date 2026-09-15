Emmy Awards 2026: Η συγκινητική αποθέωση του Michael J. Fox και το μήνυμα ελπίδας για το Parkinson (videos)

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Mέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, ο Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox) γνώρισε την αποθέωση από το κοινό στην 78η τελετή απονομής των Emmys, παραλαμβάνοντας το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope. Τα λόγια του χάρισαν μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Ο βραβευμένος με πέντε Βραβεία Emmy τιμήθηκε για την «καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο του Πάρκινσον».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία προλόγισε η συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μάργκουλις (Julianna Margulies), ο Φοξ ευχαρίστησε την Ακαδημία Τηλεόρασης «για αυτή την τεράστια τιμή», σύμφωνα με το Variety.

Μιλώντας για τον Μπομπ Χόουπ, προς τιμήν του οποίου θεσπίστηκε το βραβείο, ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στην αδιάκοπη προσφορά του σπουδαίου καλλιτέχνη προς τους συνανθρώπους του.

«Διδάχθηκα από το παράδειγμά του. Δεν μπορούσα να ξέρω πόσο θα επηρέαζαν αυτά τα μαθήματα τη δική μου ζωή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας των 20 μου, όταν η μοίρα μου επιφύλασσε έναν ρόλο που δεν ήθελα. Αρχικά κράτησα τη διάγνωση μυστική. Ανησυχούσα ότι θα επηρέαζε τη δουλειά μου και τις σχέσεις μου με το κοινό», σημείωσε.

«Όμως, έμεινα άναυδος από τη στήριξη όλων σας, ένιωσα τόσο δυνατός και συνειδητοποίησα ότι δεν είχα χάσει αυτό που κάνω. Δεν μπορούσαν να μου το στερήσουν. Και αυτό επειδή με υποστηρίξατε. Κατάλαβα ότι το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ σε αυτό. Σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσους ζουν με αυτή την ασθένεια», πρόσθεσε.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Family Ties» διαγνώστηκε με τη νόσο το 1991 σε ηλικία 29 ετών και δημοσιοποίησε την κατάστασή του το 1998.

«Ξεκίνησα με σκοπό να αγωνιστώ για τη νόσο και να συγκεντρώσω χρήματα. Βρήκα ανθρώπους να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας εκ μέρους μου και υποσχέθηκα να χρηματοδοτήσω την καλύτερη επιστημονική έρευνα στον κόσμο. Είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην οριστική εξάλειψη αυτής της νόσου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο προσωπικό μας, στους δωρητές, στους ερευνητές και, πάνω απ’ όλα στην κοινότητα των ασθενών που κάνουν εφικτό το έργο μας στο ίδρυμα».

Κλείνοντας ευχαρίστησε την οικογένειά του, καθώς και τον Μπομπ Χόουπ επειδή του «έδειξαν το δρόμο».

Ο Φοξ ήταν επίσης υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στο «Shrinking», αν και το βραβείο απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner), λίγους μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του.

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