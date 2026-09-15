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ΘΕΑΤΡΟ

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15.09.2026 14:53

«O Βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ από τις 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

15.09.2026 14:53
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Ένας θίασος πρωταγωνιστών και μια μεγάλη παραγωγή σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας: ο Βυσσινόκηπος, το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχωφ ανεβαίνει από τις 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου, απόδοση του Μάριου Πλωρίτη και μουσική του Στέφανου Κορκολή.

Η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης,  η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Αντώνης Καρναβάς και σε έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα, ζωντανεύουν στην σκηνή του ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του εμβληματικού έργου που δεν παύει να γοητεύει το θεατρόφιλο κοινό.

Περισσότερο από κάθε άλλο έργο του Τσέχωφ ο Βυσσινόκηπος είναι εμπνευσμένος από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες του καιρού του. Την πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε  το 1904, ακολούθησαν οι επαναστάσεις του 1905 και το 1917 που άλλαξαν την ιστορία της Ρωσίας και του κόσμου.

Ο Βυσσινόκηπος, ένα τεράστιο, πανέμορφο κτήμα γεμάτο  δέντρα με άσπρα λουλούδια και μυθικές αναμνήσεις, άγονο ωστόσο  και πνιγμένο στα χρέη, γίνεται το σύμβολο της τάξης των γαιοκτημόνων που ή τελματωμένη ζωή τους υποχωρεί μπροστά στην ορμητική άνθηση των νέων κοινωνικών τάξεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  • ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ – Αγίου Μελετίου 61 Α

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • Τετάρτη 19.30
  • Πέμπτη 20.00
  • Παρασκευή 21.00
  • Σάββατο 18.00 & 21.00
  • Κυριακή 19.30

Πρωταγωνιστούν η Κάτια Δανδουλάκη, ο Μελέτης Ηλίας, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάκης Παπαματθαίου, η Ιωάννα Ασημακοπούλου, ο Χρήστος Πλαϊνης, η Ευγενία Ξυγκόρου, η Νάνσυ Μπούκλη, ο Χάρης Φλέουρας, ο Γιώργος Νούσης, ο Αντώνης Καρναβάς.

Έκτακτη συμμετοχή η Κατιάνα Μπαλανίκα.

  • Απόδοση – Μάριος Πλωρίτης
  • Σκηνοθεσία – Σοφία Σπυράτου 
  • Σκηνικά – Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
  • Μουσική – Στέφανος Κορκολής
  • Κοστούμια – Ιωάννα Τσάμη
  • Φωτισμοί – Περικλής Μαθιέλλης

Προπώληση: ΕΔΩ

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