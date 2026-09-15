Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Μπομπ Μάκι – Φίλοι και συνεργάτες του αποχαιρετούν τον «σχεδιαστή των διασήμων»

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο Μπομπ Μάκι, ο σχεδιαστής που δημιούργησε τα εκθαμβωτικά κοστούμια μεγάλων αστέρων, μεταξύ των οποίων της Σερ, της Τίνα Τάρνερ, της Ντόλι Πάρτον και του Έλτον Τζον.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, γνωστός και ως «Σουλτάνος της Πούλιας» με αφορμή τις ιδαιίτερα λαμπερές δημιουργίες του, γνώρισε πολλές διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αποσπώντας ένα βραβείο Tony, εννέα βραβεία Emmy, καθώς και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι απεβίωσε σήμερα. «Έζησε τα 87 χρόνια του στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών – το μόνο πράγμα που ήθελε πάντα να κάνει. Η ευφυΐα και τα εξαιρετικά του σχέδια θα ζουν για πάντα, συνεχίζοντας να προσφέρουν ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Η καθοριστική σχέση με τη Σερ

Η σχέση του Μάκι με τη Σερ υπήρξε καθοριστική για την καριέρα της τραγουδίστριας, σχεδιάζοντας το εμβληματικό «Mohawk» σύνολό της, που εκείνη φόρεσε στην τελετή των Όσκαρ το 1986. Μια εμφάνιση που έμεινε γνωστή ως το σύνολο της «εκδίκησης», καθώς η ίδια δεν είχε λάβει καμία υποψηφιότητα εκείνη τη χρονιά.

Το εμπνευσμένο από το στιλ των showgirl κοστούμι περιελάμβανε ένα εντυπωσιακό καπέλο με φτερά και άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της Σερ, ένα πολύ νέο και ιδιαίτερα σοκαριστικό λουκ για τα δεδομένα της εποχής. Το συγκεκριμένο κοστούμι έχει μείνει στην ιστορία της μόδας ως ένα από τα πιο εξωφρενικά και υπερβολικά που εμφανίστηκαν ποτέ στα βραβεία.

«Δεν είχα προταθεί για μια ταινία για την οποία όλοι πίστευαν ότι θα κέρδιζα [το Mask] – οπότε εκείνο το βράδυ ντύθηκα με διάθεση εκδίκησης», είχε εξηγήσει η Σερ στο ντοκιμαντέρ του 2024 Bob Mackie: Naked Illusion.

«Δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον στον χώρο της ψυχαγωγίας εκείνη την εποχή. Όλοι ξετρελάθηκαν μαζί της, γιατί μπορούσε να φορέσει τα πάντα» είχε δηλώσει ο Μάκι στο BBC το 2010, όταν η Σερ ξεκινούσε.

Η Σερ θεωρήθηκε ευρέως η πρώτη γυναίκα που έδειξε τον ομφαλό της στην αμερικανική τηλεόραση, με τα σχέδια του Μάκι να παίζουν -αν μη τι άλλο- καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Από τον Έλτον Τζον στις ανερχόμενες σταρ

Η καριέρα του Μάκι, ωστόσο, δεν σταματούησε εκεί, καθώς ήταν, επίσης, η δημιουργική διάνοια πίσω από αρκετά από τα κοστούμια του Σερ Έλτον Τζον, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής στολής μπέιζμπολ των Dodgers, την οποία φόρεσε στις εμφανίσεις του στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες το 1975.

«Κάθε φορά που φορούσα κάτι που είχε φτιάξει ο Μπομπ, ένιωθα πολύ, πολύ ξεχωριστός. Τα κοστούμια του ήταν έργα τέχνης και θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο θρυλικούς σχεδιαστές του Χόλιγουντ» είχε γράψει ο Σερ Έλτον Τζον στο Instagram.

Πολλές από τις δημιουργίες του είχε φορέσει όμως και η Pink.

«Ήμουν τόσο τυχερή που με έντυνε για τόσο μεγάλο διάστημα. Ήταν τρυφερός, απίστευτα αστείος και μια απόλυτη διάνοια. Σίγουρα κάποιες άγγελοι στον ουρανό θα είναι πλέον εξαιρετικά καλοντυμένες» έγραψε η τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα σύνολα που φόρεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Funhouse το 2009.

Ο Μάκι παρέμενε ενεργός μέχρι πρόσφατα, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ να φορά μία από τις δημιουργίες του στα βραβεία MTV Video Music Awards πέρυσι.

Σχεδίασε επίσης το φόρεμα που φόρεσε η Μάιλη Σάιρους κατά την εμφάνισή της στα βραβεία Grammy το 2024, με την ίδια να κερδίζει εκείνη τη χρονιά Grammy για το τραγούδι «Flowers», ίσως τη δική της εκδοχή ενός φορέματος «εκδίκησης».

Μια διαδρομή αστραφτερή

Γεννημένος στο Μοντερέι Παρκ της Καλιφόρνια το 1939, ο Ρόμπερτ Γκόρντον Μάκι ξεκίνησε την καριέρα του ως σκιτσογράφος για τον Ζαν Λουί, έναν Γαλλοαμερικανό σχεδιαστή κοστουμιών.

Σε μία από τις πρώτες του αναθέσεις, ο Μάκι σχεδίασε το προσχέδιο για το φόρεμα που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε αισθησιακά το «Happy Birthday Mr President» στον Τζον Φ. Κένεντι το 1962.

Παντρεύτηκε την τραγουδίστρια και ηθοποιό του Χόλιγουντ Λούλου Πόρτερ το 1960, ωστόσο, χωρισαν τρία χρόνια αργότερα. Οι δυο τους απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ρόμπιν, ο οποίος πέθανε στις αρχές της δεκαετίας των 30 του από ασθένεια σχετιζόμενη με το AIDS.

Ο Μάκι διατηρούσε σχέση με τον Ιρανό σχεδιαστή μόδας Ρέι Αγκαγιάν από το 1963 μέχρι τον θάνατο του τελευταίου το 2011.

«Νομίζω ότι είμαι ο γηραιότερος εν ζωή σχεδιαστής στο Χόλιγουντ», είχε δηλώσει, το 2018, στον Guardian το 2018, ενώ όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί ποτέ, η απάντησή του ήταν: «Ελπίζω πως όχι».

Φόρο τιμής στον εμβληματικό ενδυματολόγο αποδίδουν φίλοι και συνεργάτες του

Εκπρόσωποι της κινηματογραφικής και μουσικής βιομηχανίας αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό Αμερικανό ενδυματολόγο.

Οι στενότερες φίλες και συνεργάτιδες του, θρυλικές μορφές του παλιού Χόλιγουντ, αλλά και σύγχρονες μούσες του, τίμησαν το ταλέντο του και τη διαρκή επιρροή που άσκησε στην ποπ κουλτούρα και τη μόδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Λίζα Μινέλι ανέφερε πώς ο Μπομπ Μάκι επιμελούνταν τα κοστούμια της για την εκπομπή της αείμνηστης μητέρας της, The Judy Garland Show.

Σε αποκλειστική της δήλωση στο People επισημαίνει: «Ο Μπομπ άρχισε να σχεδιάζει τα κοστούμια μου για τη σειρά της μητέρας μου στο CBS. Αργότερα, έντυσε εμένα και την αγαπημένη μου Γκόλντι Χόουν για το τηλεοπτικό μας αφιέρωμα [Goldie and Liza Together, 1980]. Μάλιστα, με συγχώρεσε που του ανέθεσα να δημιουργήσει το νυφικό μου για τον τελευταίο μου γάμο με… πώς τον έλεγαν;» σημειώνει αστειευόμενη, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Ντέιβιντ Γκεστ.

«Όλο το τεράστιο ταλέντο, όλη εκείνη η λάμψη και η φαντασία, κι όμως υπήρχε πάντα χώρος για κάποιον που αγαπούσε» αναφέρει η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σερ.

«Με γνώριζε από τότε που ήμουν νέα. Επιμελήθηκε την εμφάνισή μου σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Με έκανε να γελάω. Και παρέμεινε φίλος μου. Το να βλέπεις έναν ακόμη άνθρωπο να φεύγει για την άλλη ζωή… αυτό είναι το πιο σκληρό στο να ζεις τόσο πολύ. Θα μου λείψεις, Μπομπ. Αλλά ο Παράδεισος μόλις απέκτησε ένα κορυφαίο τμήμα ενδυματολογίας» επισημαίνει.

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τον Μάκι και φόρεσε τη θρυλική εκδοχή της στολής των Dodgers -καλυμμένη με κρυστάλλους- που είχε σχεδιάσει ο ίδιος για τις ιστορικές του συναυλίες στο στάδιο Dodgers το 1975, σε ανάρητσή του στο Instagram έγραψε: «Λυπάμαι βαθύτατα για την είδηση ​​του θανάτου του @bobmackie».

Ο Έλτον Τζον συνόδευσε το κείμενο με μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται να φορά μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες δημιουργίες του Μάκι.

«Κάθε φορά που φορούσα κάτι που είχε δημιουργήσει ο Μπομπ ένιωθα πολύ, πολύ ξεχωριστός. Οι δημιουργίες του ήταν έργα τέχνης και θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο θρυλικούς σχεδιαστές που πέρασαν ποτέ από το Χόλιγουντ. Ο Μπομπ διέθετε εξαιρετικό όραμα και η ποιότητα της κατασκευής ήταν απίστευτη. Δεν νομίζω να φόρεσα ποτέ ρούχο του Μπομπ Μάκι και να έπεσε κάτι από πάνω του – πούλια, στρας. Τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα με υπέροχο τρόπο. Αγαπούσε τη λάμψη όσο κι εγώ, αλλά πάνω απ’ όλα, μοιραζόμασταν την ίδια αίσθηση του χιούμορ και περνούσαμε υπέροχα μαζί» σημείωσε.

Η Μπρουκ Σιλντς, η οποία συνεργάστηκε με τον Μάκι στην ταινία «Brenda Starr» του 1989 έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Η απόλυτη ιδιοφυΐα και το ταλέντο του Μπομπ Μάκι θα μείνουν αξέχαστα για γενιές. Είμαι τόσο ευγνώμων που φόρεσα τις δημιουργίες του σε πολλές περιστάσεις, και ιδιαίτερα στην ταινία Brenda Starr, για την οποία εκείνος σχεδίασε τα κοστούμια μου. Σε ευχαριστώ για όλη την ομορφιά που χάρισες στον κόσμο, @bobmackie».

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