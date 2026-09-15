Όταν ο κύκλος της βίας διαιωνίζεται: Η μητέρα του 17 ημερών βρέφους που χαροπαλεύει στα Χανιά ήταν θύμα κακοποίησης

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Μια τραγική ιστορία αποκαλύπτεται μέσα απο τη βάναυση κακοποίηση του 17 ημερών νεογνού απο τα Χανιά, που νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ηδη η μητέρα του ομολόγησε οτι το χτύπησε στο πρόσωπο και ο δικηγόρος της πήρε προθεσμία εως την Πέμπτη, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού και αυτή η περίπτωση αποδεικύει τα κενά των υπηρεσιών της Πρόνοιας, που φαίνεται οτι δεν μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του παιδιού η 18χρονη δεν τους είναι άγνωστη. Απο την ηλικία των 4 ετών είχε πέσει επανειλλημμένα θύμα κακοποήσης απο το οικογενειακό της περιβάλλον. Αναλυτικά:

• Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

• Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

• Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

«Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας». αναφέρει το Χαμόγελο.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας.

Το Χαμογελο απευθύνει έκκληση στους πολίτες τονίζοντας οτι εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ενα παιδί.

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