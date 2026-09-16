Το σπίτι δεν είναι απλά μία επένδυση, είναι ο πυρήνας της οικογένειας και χρειάζεται τη φροντίδα μας

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Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο τελειώνει τη μέρα της μια οικογένεια.

Είναι οι αναμνήσεις όλων εκείνων των μικρών πραγμάτων που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Όπως το άρωμα του καφέ που γεμίζει την κουζίνα, τα γέλια στο σαλόνι, οι φίλοι που μοιραζόμαστε χαρούμενες στιγμές, τα γενέθλια, οι γιορτές και οι προσωπικές στιγμές της οικογένειας.

Είναι τα μέρος που μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, να ξεκουραστούμε, να ονειρευτούμε, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.

Το σπίτι δηλαδή είναι ο θεμέλιος λίθος της οικογένειας, αλλά όσο στιβαρός και αν είναι, μεγαλώνει και αυτός μαζί μας και για να μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει τις ανάγκες και τα όνειρα μας χρειάζεται και αυτός φροντίδα, προσοχή και μια αίσθηση ασφάλειας που μας επιτρέπει να ζούμε χωρίς άγχος. Γιατί όταν ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο, μπορείς να συνεχίσεις να γράφεις τις πιο όμορφες ιστορίες σου χωρίς απρόοπτα, χωρίς περιττές έγνοιες – μόνο με χώρο για όσα κάνουν τη ζωή σου πιο φωτεινή.

Προστασία που διαμορφώνεται γύρω από τις δικές σου ανάγκες

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus, της Eurolife FFH προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις καθώς και τη δυνατότητα να επιλέξεις προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία του σπιτιού σου να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητές σου.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απροόπτων, όπως:

ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες

βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού, έξοδα άντλησης υδάτων

κάλυψη για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη, νομική προστασία και πολλά ακόμη

Και για όλα αυτά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, υπάρχει το Sweet Home Content. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και που προστατεύει όλα όσα έχεις επιλέξει με φροντίδα – από πυρκαγιά, κλοπή και έκρηξη μέχρι βραχυκύκλωμα και αλλοίωση τροφίμων.

Το Sweet Home Content παραμένει πραγματικά προσιτό, με κόστος που ξεκινά από €35 το χρόνο για κύρια κατοικία και από €45 για εξοχική. Μπορεί επίσης να ενισχυθεί με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να γίνει όσο πλήρης θέλεις.

Προνόμια των ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife FFH

✔ Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα

κάλυψη κόστους επισκευών

άμεση επέμβαση 24/7 σε έκτακτη ανάγκη

δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εργασιών

✔ Άμεση αποζημίωση έως €10.000

Η Eurolife FFH προσφέρει γρήγορη και απλή διαδικασία αποζημίωσης για ζημιές κατοικίας, για ποσά αποζημίωσης έως €10.000.

✔ Περισσότερες εκπτώσεις με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+

Όσο περισσότερα προγράμματα συνδυάζεις, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση κερδίζεις. Μια προσέγγιση που επιβραβεύει την εμπιστοσύνη και κάνει την προστασία πιο οικονομική.

✔ Μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%

Με την κατάλληλη κάλυψη (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρες) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείς να μειώσεις τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι και 20%.

✔ Καλύψεις με μηδενική συμμετοχή

Σε επιλεγμένες καλύψεις, η Eurolife FFH αναλαμβάνει 100% το κόστος, χωρίς καμία δική σου συμμετοχή.

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