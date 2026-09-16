Το ακριβό ντίζελ αλλάζει τη γραμμή Τραμπ: Πίεση στον Ζελένσκι, ευκαιρία για τη Μόσχα – Στο παιχνίδι και οι κυρώσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα πίεση προς το Κίεβο ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου προκαλεί νέα συζήτηση για τη γραμμή της Ουάσιγκτον απέναντι στον πόλεμο, ενώ το Κρεμλίνο επιχειρεί να συνδέσει την ενεργειακή κρίση όχι μόνο με τις ουκρανικές επιθέσεις, αλλά και με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τραμπ: «Σταμάτα να χτυπάς το ντίζελ στη Ρωσία»

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: να σταματήσει να καταστρέφει το ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή. «Πλήττει όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της σημερινής έλλειψης καυσίμων στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής.

Η παρέμβαση γίνεται λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τη μέση τιμή του ντίζελ να έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι. Η άνοδος αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι περιορισμοί της Μόσχας στις εξαγωγές και οι σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Το CNN επισημαίνει ότι η σημερινή στάση της Ουάσιγκτον έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που ακολουθούσε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, όταν οι ΗΠΑ είχαν, σύμφωνα με το δίκτυο, διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία ώστε να διευκολύνονται πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Δεν ευθύνεται μόνο η Ρωσία για την εκτίναξη των τιμών

Αναλυτές αμφισβητούν ότι η διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων θα ήταν από μόνη της αρκετή για να αποκλιμακώσει τις τιμές.

Ο Άντι Λίποου, της Lipow Oil Associates στο Τέξας, εκτιμά ότι η απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε η Ρωσία μετά τα ουκρανικά πλήγματα αφαίρεσε περίπου 800.000 βαρέλια ντίζελ ημερησίως από τη διεθνή αγορά. Την ίδια ώρα, οι διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ έχουν επηρεάσει περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το Reuters επισημαίνει επίσης ότι μια εκεχειρία στα ενεργειακά πλήγματα δύσκολα θα έλυνε άμεσα το πρόβλημα, καθώς η διεθνής αγορά έχει ήδη χάσει μεγάλες ποσότητες ρωσικών και αραβικών καυσίμων, ενώ η αποκατάσταση των πληγέντων διυλιστηρίων απαιτεί χρόνο.

Για την Ουκρανία, τα πλήγματα σε διυλιστήρια αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα πίεσης που διαθέτει απέναντι στη ρωσική πολεμική μηχανή. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της ρωσικής εισβολής και τις θεωρεί νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε «εκεχειρία» που δεν είχε ακόμη συμφωνηθεί

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.

Στην πράξη, όμως, τέτοια συμφωνία δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να σταματήσει τα πλήγματα στη Ρωσία εφόσον υπάρξει αξιόπιστη δέσμευση ότι η Μόσχα θα κάνει το ίδιο απέναντι στις κρίσιμες ουκρανικές υποδομές. Παράλληλα, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και από τις δύο πλευρές.

Το Κρεμλίνο υποδέχθηκε θετικά την ιδέα. Ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, τη χαρακτήρισε «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά.

Η Μόσχα βάζει στο τραπέζι και την άρση των κυρώσεων

Παράλληλα, ο Πεσκόφ επιχείρησε να διευρύνει τη συζήτηση πέρα από τα ουκρανικά πλήγματα. Υποστήριξε ότι η ρωσική εσωτερική αγορά πλησιάζει σε πλήρη κάλυψη των αναγκών της και ότι το βασικό ζήτημα είναι πλέον η απρόσκοπτη πρόσβαση των ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Το Κρεμλίνο έθεσε επίσης θέμα ασφάλειας των εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, ενώ συνέδεσε την αποκατάσταση των διεθνών προμηθειών με την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη χαλαρώσει προσωρινά ορισμένους περιορισμούς λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά παράλληλα συνεχίζει να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις στη ρωσική VTB Bank, κατηγορώντας την ότι βοηθούσε το Ιράν να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Την ίδια ώρα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων προωθείται ευρύ νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, πιέσεις σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρωσικής ενέργειας. Το νομοσχέδιο είχε συνταχθεί με τη συμμετοχή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο.

Από τις αγκαλιές στο Κίεβο στη νέα πίεση προς τον Ζελένσκι

Η νέα παρέμβαση Τραμπ ακολουθεί την πρώτη επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κίεβο, όπου συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι επιχειρώντας να επανεκκινήσουν τη διπλωματική διαδικασία.

Οι δύο απεσταλμένοι είχαν προηγουμένως μεταβεί στη Μόσχα και συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν ταξιδέψουν στην ουκρανική πρωτεύουσα. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν εποικοδομητικές, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς μια συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες στην αντιαεροπορική άμυνα ενόψει του χειμώνα. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να δοθεί στο Κίεβο άδεια παραγωγής πυραύλων Patriot, διευκρινίζοντας όμως ότι θα πρόκειται για «λιγότερο προηγμένη» έκδοση.

Το διαχρονικό δίλημμα της Δύσης απέναντι στη ρωσική ενέργεια

Στην ανάλυσή του, το CNN υποστηρίζει ότι η πίεση του Τραμπ προς την Ουκρανία δημιουργεί πολιτικό περιθώριο στη Μόσχα να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημά της για χαλάρωση των κυρώσεων. Το δίκτυο χαρακτηρίζει τη στάση αυτή ιδιαίτερα δύσκολη για το Κίεβο, το οποίο βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπο με συνεχή ρωσικά πλήγματα και με σοβαρές ελλείψεις στην αντιαεροπορική του άμυνα.

Πέρα όμως από την πολιτική αντιπαράθεση, επανέρχεται ένα από τα βασικά διλήμματα που συνοδεύουν τον πόλεμο από την αρχή του: πώς μπορεί να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Ρωσία, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, χωρίς το κόστος να επιστρέφει στις οικονομίες που την επιβάλλουν μέσω ακριβότερης ενέργειας και πληθωρισμού.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι και Μακρόν συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ουκρανία: «Δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα προαναγγέλλει ο Ζελένσκι – «Τρύπα» 23 δισ. ευρώ στην άμυνα

Μπαχάμες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 37χρονη τουρίστρια που κολυμπούσε με δελφίνια