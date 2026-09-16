Moda Bagno: Επένδυση 3,9 εκατ. ευρώ στην Estia και νέο άνοιγμα σε τουρισμό και εστίαση

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Σε μια κίνηση που διευρύνει σημαντικά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα πέρα από την παραδοσιακή δραστηριότητά της στον χώρο του design και της επίπλωσης προχωρά η Moda Bagno. Η εισηγμένη αποκτά το 75% της Estia JJC Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων, επενδύοντας 3,925 εκατ. ευρώ και βάζοντας πιο δυνατά στο επιχειρηματικό της κάδρο τον τουρισμό και την εστίαση.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου με τους υφιστάμενους μετόχους της Estia, Cyril-Lucien-Alexandre Bernard και Skopos SAS, συμφερόντων Jamil Cherkaoui, και σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση για τη N. Βαρβέρης-Moda Bagno.

Η εταιρεία αποκτά το 75% μέσω συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Estia, ενώ αποκτά παράλληλα το δικαίωμα να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και εμπορική σημασία. Η Estia έχει στην ιδιοκτησία της το κτίριο που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την εφημερίδα «Εστία», δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή του σε μια διαφορετική επιχειρηματική κατεύθυνση.

Η συναλλαγή δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση σε ακίνητο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εντάσσεται στον σχεδιασμό για επέκταση και ενδυνάμωση της παρουσίας της Moda Bagno στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Πρόκειται για δύο αγορές που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ανάπτυξη του τουρισμού έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για την αξιοποίηση παλαιότερων και ιστορικών ακινήτων.

Από το design στην αξιοποίηση ακινήτων

Για τη Moda Bagno, η νέα επένδυση έχει ενδιαφέρον και λόγω της βασικής δραστηριότητας του ομίλου. Η εταιρεία έχει πολυετή παρουσία στον χώρο της επίπλωσης, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του εξοπλισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με διεθνή brands.

Το πέρασμα σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση δημιουργεί επομένως δυνατότητες αξιοποίησης της υφιστάμενης τεχνογνωσίας της σε ένα ευρύτερο επενδυτικό μοντέλο.

Η είσοδος στην Estia δείχνει ότι η διοίκηση της εισηγμένης αναζητεί πλέον πηγές ανάπτυξης πέρα από το παραδοσιακό εμπορικό αντικείμενο, επιχειρώντας να αποκτήσει μεγαλύτερη έκθεση σε κλάδους που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη και το real estate.

Γιατί έχει σημασία η κίνηση

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, με ξενοδοχειακούς ομίλους, επενδυτικά funds και εταιρείες ακινήτων να αναζητούν κτίρια που μπορούν να αποκτήσουν νέα χρήση.

Ιδιαίτερα τα ακίνητα με ιστορική ταυτότητα ή προνομιακή θέση αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, καθώς μπορούν να συνδυάσουν την τουριστική ή εμπορική εκμετάλλευση με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η επένδυση των 3,925 εκατ. ευρώ αποτελεί έτσι για τη Moda Bagno το πρώτο ουσιαστικό βήμα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το ακίνητο της Estia και κυρίως στο κατά πόσο η συγκεκριμένη συμφωνία θα αποτελέσει μεμονωμένη επένδυση ή την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου κινήσεων στον τουρισμό, στην εστίαση και στην αξιοποίηση ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, η Moda Bagno δείχνει ότι επιχειρεί να προσθέσει έναν νέο πυλώνα στο επιχειρηματικό της μοντέλο, αξιοποιώντας την εμπειρία της στο design και στον εξοπλισμό χώρων για να αποκτήσει παρουσία σε μια αγορά με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

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