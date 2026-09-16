PISA 2025: Χαμηλός βαθμός των Ελλήνων μαθητών στους καθηγητές – «Δεν τους ενδιαφέρει αν καταλάβαμε το μάθημα»

Takeaways by to pontiki AI Η έρευνα PISA του ΟΟΣΑ αποτυπώνει την αντίληψη των μαθητών για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία, καταγράφοντας σημαντικές αποκλίσεις από τον διεθνή μέσο όρο.

Οι Έλληνες μαθητές αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα προσωπικής υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς τους, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του οργανισμού.

Επιπλέον, οι μαθητές δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν λιγότερη επιμονή για την κατανόηση του μαθήματος και παρέχουν περιορισμένη πρόσθετη βοήθεια.

Τα στοιχεία της έρευνας βασίστηκαν στις απαντήσεις 6.858 δεκαπεντάχρονων μαθητών, οι οποίοι αξιολόγησαν την καθημερινή τους εμπειρία μέσα στη σχολική τάξη.

Παράλληλα, οι επιδόσεις των μαθητών σε Μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και Φυσικές Επιστήμες παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

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Την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στο ελληνικό σχολείο αποτυπώνει η τελευταία έρευνα PISA του ΟΟΣΑ, με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις της Ελλάδας από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Καθημερινή, στην Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 101.800 δεκαπεντάχρονους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι τα δεδομένα της Ελλάδας πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά πρότυπα και είναι κατάλληλα για δημοσίευση.

Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στις βασικές διαστάσεις της υποστήριξης που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

«Ο καθηγητής δεν ενδιαφέρεται, κάνει τη δουλειά του διεκπεραιωτικά»

Η μεγαλύτερη απόσταση καταγράφεται στο κατά πόσο οι μαθητές αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για τη μάθηση του καθενός ξεχωριστά.

Στην Ελλάδα, μόλις το 49% των μαθητών δηλώνουν ότι στα περισσότερα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον για τη μάθηση κάθε μαθητή. Το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΟΣΑ φτάνει το 69%.

Με άλλα λόγια, περίπου ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα αισθάνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει αυτό το επίπεδο προσωπικού ενδιαφέροντος για τη μαθησιακή του πορεία και κάνει τη δουλειά του διεκπεραιωτικά, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ επτά στους δέκα μαθητές απάντησαν ότι οι καθηγητές νοιάζονται πραγματικά για τους μαθητές.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός επιμένει στη διδασκαλία μέχρι να κατανοήσουν οι μαθητές το μάθημα.

Μόλις 53% των μαθητών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα μαθήματα Φυσικών Επιστημών έναντι 66% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην παροχή πρόσθετης βοήθειας όταν ένας μαθητής τη χρειάζεται: 61% στην Ελλάδα έναντι 73% στον ΟΟΣΑ.

Οι τρεις συγκεκριμένοι δείκτες αφορούν, επομένως, την προσωπική υποστήριξη του μαθητή, την επιμονή του εκπαιδευτικού μέχρι να γίνει κατανοητό το αντικείμενο και την παροχή επιπλέον βοήθειας όταν αυτή απαιτείται.

Η εικόνα του ελληνικού σχολείου μέσα από τα μάτια των μαθητών

Τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως επαγγελματικής ομάδας, αλλά αποτυπώνουν την αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη.

Η PISA 2025 περιλάμβανε ερωτηματολόγιο περίπου 35 λεπτών, μέσω του οποίου οι μαθητές κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν για τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες τους στο σχολείο και στη μαθησιακή διαδικασία.

Παράλληλα, η συνολική εικόνα της PISA 2025 δείχνει ότι οι μαθητές στην Ελλάδα καταγράφουν επιδόσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε Μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και Φυσικές Επιστήμες.

Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι, παρότι οι μέσες επιδόσεις στην Ελλάδα το 2025 ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2022 σε Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, παραμένουν χαμηλότερες από το 2018 και από κάθε προηγούμενη αξιολόγηση στους δύο αυτούς τομείς.

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