Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο κατά της Ρωσίας (Video)

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Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον νέο βαλλιστικό πύραυλο Pelican (FP-7) κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας νυχτερινής επίθεσης στην περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (20/9) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κοινή επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων άμυνας και πληροφοριών έβαλε στο στόχαστρο κρίσιμες εγκαταστάσεις πετρελαίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου πετρελαίου της Gazprom Neft στη Μόσχα στην περιοχή Καπότνια. Η εν λόγω εγκατάσταση είναι υπεύθυνη για την παροχή του 40% των καυσίμων για την ρωσική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή.

A massive attack on Moscow and Moscow region.



An oil refinery in Kapotnya and a warehouse complex in Sofyino were struck.



The refinery can process around 11 million tonnes of oil a year and supplies a significant share of Moscow’s fuel market. pic.twitter.com/lwbKe0t8Qs — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2026

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, τα πλήγματα έπληξαν τις κύριες μονάδες επεξεργασίας αργού πετρελαίου του εργοστασίου, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε μια «μαζική» επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκε τη νύχτα κατά της περιφέρειας της Μόσχας, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Ukraine has struck an oil refinery in Moscow, Russia.



These ongoing attacks on Russian oil facilities could push global energy prices even higher.



The attack comes despite Trump urging Ukraine to stop targeting Russian oil refineries and diesel infrastructure. Trump has argued… pic.twitter.com/RRt1VYsxzc September 20, 2026

Ο Βορομπιόφ ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 249 drones και ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε αρκετές κατοικίες, ενώ φλεγόταν και μια τοπική αποθήκη.

Τα χαρακτηριστικά του Pelican

Ο FP-7 Pelican αναπτύχθηκε ως μια εξαιρετικά οικονομική εναλλακτική λύση απέναντι στους αμερικανικούς πυραύλους ATACMS. Βασίζεται αεροδυναμικά στον σοβιετικό πύραυλο αναχαίτισης 48N6 από το σύστημα S-300/S-400, αλλά ενσωματώνει σύγχρονα συνθετικά υλικά και νέα συστήματα καθοδήγησης.

Το νέο αυτό όπλο επιτρέπει στην Ουκρανία να πλήττει στρατηγικούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος χωρίς να χρειάζεται άδεια ή να δεσμεύεται από τους περιορισμούς χρήσης των δυτικών όπλων.

Η υψηλή του ταχύτητα και η σύνθετη βαλλιστική τροχιά καθιστούν την αναχαίτισή του εξαιρετικά δύσκολη για τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Ήδη η Ουκρανία ετοιμάζεται για το επόμενο Βήμα. Παράλληλα με την επιχειρησιακή ένταξη του FP-7, η Fire Point ολοκληρώνει τις δοκιμές του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου FP-9, ο οποίος θα έχει βεληνεκές άνω των 800 χλμ. και πολεμική κεφαλή 800 κιλώνΟ Βορομπιόφ ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 249 drones και ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε αρκετές κατοικίες, ενώ φλεγόταν και μια τοπική αποθήκη.

Τα χαρακτηριστικά του Pelican

Ο FP-7 Pelican αναπτύχθηκε ως μια εξαιρετικά οικονομική εναλλακτική λύση απέναντι στους αμερικανικούς πυραύλους ATACMS. Βασίζεται αεροδυναμικά στον σοβιετικό πύραυλο αναχαίτισης 48N6 από το σύστημα S-300/S-400, αλλά ενσωματώνει σύγχρονα συνθετικά υλικά και νέα συστήματα καθοδήγησης.

Το νέο αυτό όπλο επιτρέπει στην Ουκρανία να πλήττει στρατηγικούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος χωρίς να χρειάζεται άδεια ή να δεσμεύεται από τους περιορισμούς χρήσης των δυτικών όπλων.

Η υψηλή του ταχύτητα και η σύνθετη βαλλιστική τροχιά καθιστούν την αναχαίτισή του εξαιρετικά δύσκολη για τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Ήδη η Ουκρανία ετοιμάζεται για το επόμενο Βήμα. Παράλληλα με την επιχειρησιακή ένταξη του FP-7, η Fire Point ολοκληρώνει τις δοκιμές του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου FP-9, ο οποίος θα έχει βεληνεκές άνω των 800 χλμ. και πολεμική κεφαλή 800 κιλών.

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