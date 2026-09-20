Αντώνης Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα, δεν έχω καμία ενοχή» (Video)

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Τρεις δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες, αλλά και δύσκολες στιγμές, έβαλε στη ζυγαριά ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας ανοιχτά για τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει προκειμένου να παραμείνει όρθιος και να συνεχίσει την πορεία του.

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού, σε ένα έκτακτο επεισόδιο, και αναφέρθηκε χωρίς περιστροφές τόσο στις δυσκολίες που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια όσο και στην κριτική που έχει δεχθεί.

Όπως εξήγησε, τίποτα από όσα πέτυχε δεν θεωρεί ότι του χαρίστηκε, επιμένοντας πως πίσω από την πορεία του υπήρξαν αγώνας και πείσμα.

«Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα»

«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Η σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί, όπως ανέφερε, μία από τις βασικές πηγές δύναμής του, ακόμη και στις περιόδους κατά τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος με δυσκολίες.

Ο ίδιος, πάντως, δεν απέφυγε να τοποθετηθεί και για όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς γύρω από το πρόσωπό του, ξεκαθαρίζοντας τη δική του θέση απέναντι στις κατηγορίες που, όπως είπε, κάποιοι θέλουν να του αποδώσουν.

«Δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα»

«Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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