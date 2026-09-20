Θάνατος Μαζωνάκη: Σοκάρει νέα καταγγελία εις βάρος των γιατρών στο Κολωνάκι – «Μου είπαν ίσως να είχε μολυνθεί το αίμα και να έχει ζουζούνια» (Video)

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Όπως καταγγέλλει στις «Εξελίξεις Τώρα» μία γυναίκα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή της είχε προτείνει θεραπεία για τον σύντροφό της, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρό ατύχημα και είχε ακρωτηριαστεί στα δύο πόδια, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να τον «κάνει καλά» και να «καθαρίσει» τον οργανισμό του.

«Εγώ τον είχα γνωρίσει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Για να μου δώσει εργασία όταν με γνώρισε σαν γραμματεία και όλα αυτά. Εγώ είμαι αισθητικός και λέω πολύ ευχαρίστως. Τη βραδιά εκείνη λοιπόν που τον γνώρισα εγώ ήταν ένα σωρό επώνυμοι στην παρέα του. Ο σύντροφός μου, εμένα είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μια μικρή αναπηρία στα πόδια του. Το είδε όχι εκείνος. Προσέξτε με, εκείνη. Εμένα ο σύντροφος μου είχε ένα ατύχημα και του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Και γυρίζει και μας λέει ‘’δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά’’. Θα κάνουμε, του λέει, μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια, το αίμα σου ίσως να έχει μολυνθεί και ο οργανισμός σου και να έχει ίσως να έχει ζουζούνια.

Πήγαμε σαν χαζοί, πήγαμε εκεί που πήγα για εργασία, πληρώσαμε και επίσκεψη 250 ευρώ και φεύγοντας λέει θα σας δώσουμε κάποια θεραπεία, κάποια αντιβιοτικά, να καθαρίσει ο οργανισμός τελείως γιατί φέρνουμε ένα μηχάνημα που αυτό θα σε βοηθήσει περισσότερο».

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