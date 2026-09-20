«Είμαι συνδικαλιστής και θα ελέγξω αυτόν που με ψηφίζει;»: Άγριος καβγάς Καλλιακμάνη – Παγώνη στον αέρα για τους ελέγχους στα ιατρεία

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Άγριος καβγάς ξέσπασε, το πρωί της Κυριακής, στο πάνελ της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews ανάμεσα στη Ματίνα Παγώνη και τον Γιώργο Καλλιακμάνη, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την «κλινική» της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Με αφορμή τους ελέγχους στα ιατρεία από μέλη των ιατρικών συλλόγων,ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής είπε: «εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο; Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατροί; Και δεν φταίνε. Η πολιτεία τους βάζει. Άνθρωποι που του ψηφίζουν πάνε να ελέγξουν αυτοί που τους έχουν εκλέξει, είναι παράλογο. Εγώ θα μπορούσα αν κάνω έλεγχο σωστό αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί;».

«Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε “συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς”. Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους», απάντησε έξαλλη η Ματίνα Παγώνη.

Παρά την έντονη αντίδρασή της προεδρεύουσας της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε: «Ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής».

«Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους», ανταπάντησε η κυρία Παγώνη.

Ολόκληρος ο διάλογος:



Γιώργος Καλλιακμάνης: Αν βρεθεί συγγενικό σας πρόσωπο σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα νιώθετε ασφαλείς να κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο.

Σε ερώτηση αν και εκείνος έκανε πλημμελείς ελέγχους, όντας πρόεδρος του Σωματείου των Αστυνομικών, απάντησε: «Δεν θα μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε. Όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς…

Ματίνα Παγώνη: «Κύριε Καλλιακμάνη αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Άρα όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι; Επειδή είναι συνδικαλιστές και πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

Ματίνα Παγώνη: «Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Ματίνα Παγώνη: «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε. Θα μιλήσετε για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους βάζουν. Ξέρεις εσύ αν πας τι είναι το μηχάνημα (σ.σ.: της πλασμαφαίρεσης). Και να το έβλεπες θα καταλάβαινες;».

Ματίνα Παγώνη: «Η μία συγκεκριμένη γιατρός ήταν ακτινολόγος και τα μηχανήματα τα γνωρίζει. Αυτές τις γενικότητες όχι σε εμάς κι όχι με τον ιατρικό κλάδο που έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα».

«Είναι παράλογο»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης επανέλαβε πως «δεν μπορεί να κάνουν έλεγχο σε ιατρεία, γιατροί που είναι συνδικαλιστές» και στο Mega, όπου βγήκε στη συνέχεια. «Είναι παράλογο», τόνισε.

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