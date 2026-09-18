Ίος: «Μάχη» για πεντάστερο ξενοδοχείο μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

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Η εταιρεία Stamania Enterprises Company LTD, συμφερόντων του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου, επιμένει να χτίσει πεντάστερο ξενοδοχείο μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Ίου, παρά την απόρριψη του project από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιμένει όμως προσφεύγοντας στο ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που, όπως σημειώνει στο «Π» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννης Καρλιάμπας, είναι όργανο περισσότερο ελεγχόμενο πολιτικά λόγω του ότι προεδρεύει ο εκάστοτε γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού.

Να πιάσουμε, όμως, το νήμα της απίστευτης ιστορίας από την αρχή, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κοινή λογική. Η επένδυση σχεδιάστηκε διά χειρός της εταιρείας Stamania Enterprises Company LTD, συμφερόντων του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου. Πρόκειται για ένα πεντάστερο ξενοδοχείο όχι μεγάλη κλίμακας, αφού προβλέπεται η κατασκευή 24 κλινών, με (εννοείται) πισίνες και όλα τα κομφόρ.

Το μέγα πρόβλημα, όμως, είναι ότι η επένδυση έχει σχεδιαστεί να γίνει μέσα σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο. Και αυτός ήταν ένας από τους δύο βασικούς λόγους για τους οποίους πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο του 2026, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς απέρριψε την επένδυση βγάζοντας κόκκινη κάρτα.

Οι δύο λόγοι της απόρριψης

Ο πρώτος λόγος που οδήγησε στην απόρριψη της επένδυσης Τσάκου στην Ίο είναι ότι το πεντάστερο ξενοδοχείο σχεδιάστηκε για να οικοδομηθεί όχι γενικώς και αορίστως «κοντά σε αρχαία», αλλά εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου στο Μαγγανάρι της Ίου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόρριψης της επένδυσης, προβλέπεται η οικοδόμηση πεντάστερου ξενοδοχείου στο κρίσιμο σημείο σύνδεσης ενός πρωτοκυκλαδικού οικισμού περίπου 4.500 – 4.700 ετών με το νεκροταφείο του και με το παράκτιο τοπίο που εξηγεί την επιλογή εγκατάστασης της κοινότητας.

Η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, έκρινε ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα προκαλούσε βλάβη στο περιβάλλον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαγγαναρίου και ειδικότερα στον πρωτοκυκλαδικό οικισμό και το νεκροταφείο του.

Ο δεύτερος λόγος της απόρριψης είναι ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η δυνατότητα του ακινήτου να οικοδομηθεί, καθώς δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη νόμιμης πρόσβασης σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο οδικό δίκτυο, όπως απαιτεί η ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

Προσφυγή στο ΚΑΣ για… καλύτερη τύχη

Η εταιρεία συμφερόντων Τσάκου, μετά την απόρριψη της επένδυσης, προχώρησε στη λεγόμενη ιεραρχική προσφυγή, προκειμένου το ζήτημα με το πεντάστερο μέσα στον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι της Ίου να εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Το ΚΑΣ θα διατυπώσει θετική ή αρνητική γνωμοδότηση επί της επένδυσης στον αρχαιολογικό χώρο και την τελική απόφαση θα λάβει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, είθισται οι αποφάσεις των υπουργών να ταυτίζονται με τις αποφάσεις του ΚΑΣ.

Υπάρχει, όμως, μια παράμετρος που ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επισημαίνει μετ’ επιτάσεως εδώ και πολλά χρόνια. Ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ελέγχεται πολιτικά.

«Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να κάνει ιεραρχική προσφυγή στο ΚΑΣ και πολύ συχνά γίνεται αυτό, επειδή πολλοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι θα έχουν στο ΚΑΣ καλύτερη τύχη. Ο λόγος είναι ότι το ΚΑΣ είναι περισσότερο ελεγχόμενο πολιτικά, καθώς προεδρεύει ο εκάστοτε γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού», επισήμανε στο «Π» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννης Καρλιάμπας.

Αυτή τη στιγμή στο ΚΑΣ προεδρεύει η Ολυμπία Βικάτου, αρχαιολόγος και γενική γραμματέας Πολιτισμού, μια θέση αμιγώς πολιτική. Και αυτός είναι ο λόγος που διαχρονικά ο ΣΕΑ ζητά να υπάρξει αλλαγή και να προεδρεύει στο ΚΑΣ εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και όχι πολιτικό πρόσωπο, όπως είναι ο εκάστοτε γενικός γραμματέας του ΥΠΟ.

Το τι θα γνωμοδοτήσει τελικά το ΚΑΣ για την οικοδόμηση πεντάστερου μέσα σε οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι της Ίου θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Εάν απορρίψει την επένδυση, το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν. Εάν ανατρέψει την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τότε το μήνυμα θα είναι εξαιρετικά δυστοπικό.

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