Στεγαστική κρίση: Γιατί στην Ευρώπη είναι διαφορετική – Τι έχουν κάνει άλλες χώρες που δεν έγινε στην Ελλάδα  

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Ακούγεται συχνά –και ορθώς– ότι η στεγαστική κρίση αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Πράγματι, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων και στα ενοίκια, το αυξημένο κόστος κατασκευής, τα υψηλότερα επιτόκια των προηγούμενων ετών και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών έχουν δημιουργήσει πιέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η κρίση έχει παντού την ίδια ένταση. Και κυρίως δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες εισήλθαν σε αυτήν έχοντας τα ίδια θεσμικά εργαλεία, το ίδιο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την ίδια οικονομική αντοχή των νοικοκυριών.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ελληνική ιδιαιτερότητα.

Η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει μια στεγαστική κρίση έχοντας ταυτόχρονα πολύ υψηλή στεγαστική επιβάρυνση, μεγάλη απόσταση μεταξύ τιμών κατοικίας και εισοδημάτων, σημαντική υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης και ουσιαστικά μηδενική δυναμική οργανωμένης κοινωνικής κατοικίας.

Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που εμφανίζεται και στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που συναντά ιδιαίτερες ελληνικές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Κοινωνική κατοικία: το δίχτυ προστασίας που η Ελλάδα δεν διαθέτει

Μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών είναι η κοινωνική και προσιτή κατοικία.

Η Ελλάδα εισήλθε στη σημερινή στεγαστική κρίση ουσιαστικά χωρίς οργανωμένο και επαρκούς κλίμακας απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2026 τοποθετεί την κοινωνική κατοικία περίπου στο 6%-7% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της Ε.Ε., ενώ στοιχεία του ΟΟΣΑ κινούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περίπου στο 8%.

Οι διαφορές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν εξετάσουμε επιμέρους χώρες. Στην Ολλανδία το ποσοστό κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας προσεγγίζει το 30%, στην Αυστρία το 24%-30%, στη Δανία περίπου το 20%, στη Σουηδία το 17%-20% και στη Γαλλία το 16%-19%.

Ακόμη και κράτη της Νότιας Ευρώπης, τα οποία επίσης δεν διαθέτουν τα αποθέματα των βορειοευρωπαϊκών χωρών, έχουν κάποια υφιστάμενη βάση: περίπου 4% στην Ιταλία, 2%-3,5% στην Ισπανία και 2% στην Πορτογαλία.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η κοινωνική κατοικία έχει σήμερα ουσιαστικά μηδενική δυναμική ως οργανωμένο απόθεμα στεγαστικής πολιτικής.

Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική διαφοροποίηση. Έχει άμεση κοινωνική συνέπεια.

Όταν οι τιμές αγοράς αυξάνονται και τα ενοίκια γίνονται δυσβάσταχτα, ένα μέρος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών μπορεί να υποστηριχθεί από ένα υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Στην Ελλάδα, αυτό το δημόσιο «δίχτυ» πρακτικά δεν υπάρχει στην απαιτούμενη κλίμακα.

Και επομένως το ελληνικό νοικοκυριό παραμένει πολύ περισσότερο εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της ελεύθερης αγοράς.

41,8% έναντι 9,3% στην Ε.Ε.: μια απόσταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα στους δείκτες οικονομικής πίεσης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, στην Ελλάδα το 41,8% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά που καταγράφουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων, στην καταβολή ενοικίων ή στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 36,4%, γεγονός που σημαίνει αύξηση κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Η μεταβολή αυτή, εάν αποτυπωθεί προσεγγιστικά σε όρους πληθυσμού, αντιστοιχεί σε περισσότερους από 500.000 πολίτες. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιδείνωση, καθώς καταδεικνύει ότι μέσα σε μία τετραετία διευρύνθηκε αισθητά το τμήμα της κοινωνίας που ζει σε νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν έγκαιρα σε βασικές οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τη στέγαση

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για έναν ήδη εξαιρετικά υψηλό δείκτη – πρόκειται για έναν δείκτη που επιδεινώθηκε αισθητά μέσα σε μια τετραετία, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της οικονομικής πίεσης που ασκεί πλέον η στέγαση στα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 9,3%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η Ρουμανία, η οποία ακολουθεί τη χώρα μας, βρίσκεται στο 18,5%.

Δεν μιλάμε, συνεπώς, για μια μικρή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μιλάμε για ένα ελληνικό ποσοστό υπερτετραπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε. και υπερδιπλάσιο ακόμη και από τη χώρα που ακολουθεί.

Η εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική όταν εξετάζουμε το ποσοστό του εισοδήματος που απορροφά η κατοικία. Στους μονοπρόσωπους ενήλικες κάτω των 65 ετών, το ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης φτάνει στην Ελλάδα στο 69,5%, έναντι 24,4% στην Ε.Ε.

Η κατοικία, επομένως, δεν αποτελεί πλέον μόνο στεγαστικό ζήτημα.

Μετατρέπεται σε ζήτημα διαθέσιμου εισοδήματος, κατανάλωσης, αποταμίευσης, οικογενειακού προγραμματισμού και τελικά κοινωνικής συνοχής.

Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται στη στέγαση, τόσο λιγότερο απομένει για τρόφιμα, ενέργεια, μετακινήσεις, εκπαίδευση, υγεία, αποταμίευση και τις υπόλοιπες ανάγκες ενός νοικοκυριού.

Από την ιδιοκατοίκηση στην ενοικίαση: μια αθόρυβη αλλά βαθιά αλλαγή

Για δεκαετίες, η υψηλή ιδιοκατοίκηση αποτελούσε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.

Το σπίτι δεν ήταν μόνο περιουσιακό στοιχείο. Λειτουργούσε ως μηχανισμός οικογενειακής ασφάλειας, ως άτυπο κοινωνικό δίχτυ προστασίας και συχνά ως περιουσία που μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά.

Αυτό το μοντέλο μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα.

Το 2005 η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα βρισκόταν στο 84,6%. Το 2025 είχε υποχωρήσει στο 69,4%. Πρόκειται για πτώση 15,2 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε δύο δεκαετίες.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό ενοικίασης αυξήθηκε από 15,4% σε 30,6%. Με άλλα λόγια, σχεδόν 1 στα 3 νοικοκυριά βρίσκεται πλέον στην αγορά ενοικίου, ενώ το ποσοστό των ενοικιαστών έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2005.

Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα για τη μελλοντική στεγαστική πολιτική της χώρας.

Τι συμβαίνει όταν υποχωρεί το παραδοσιακό «δίχτυ» της ιδιοκατοίκησης χωρίς να έχει δημιουργηθεί παράλληλα ένα νέο, ισχυρό δίχτυ κοινωνικής και προσιτής κατοικίας;

Ακριβώς εκεί βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, μία από τις βαθύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής στεγαστικής κρίσης.

ΔΝΤ: +85% οι κατοικίες, +47% το διαθέσιμο εισόδημα

Η εξέλιξη των τιμών σε σχέση με τα εισοδήματα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι χαρακτηριστικά.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 85%, όταν το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε περίπου 47%.

Η διαφορά είναι καθοριστική.

Όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου που θέλει να αποκτήσει ένα νοικοκυριό αυξάνεται πολύ ταχύτερα από το εισόδημά του, η απόσταση από την ιδιοκατοίκηση μεγαλώνει ακόμη και όταν το ονομαστικό εισόδημα βελτιώνεται.

Και η δυσκολία δεν αφορά μόνο τη μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου. Αρχίζει πολύ νωρίτερα: από τη δυνατότητα συγκέντρωσης της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής.

Με αποταμίευση ίση με το 10% του ετήσιου εισοδήματος, απαιτούνται περίπου 14 χρόνια για τη συγκέντρωση προκαταβολής 20% και περίπου 24 χρόνια για προκαταβολή 30%. Παράλληλα, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό υπολείπεται κατά περίπου 7%-17% του εισοδήματος που απαιτείται για στεγαστικό δάνειο.

Αυτό μας οδηγεί σε μια κρίσιμη παρατήρηση: η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση δεν εξαρτάται μόνο από το αν μια τράπεζα προσφέρει δάνειο ή αν το κράτος επιδοτεί το επιτόκιο. Εξαρτάται πρωτίστως από το αν το νοικοκυριό μπορεί να βρει κατάλληλο ακίνητο σε τιμή συμβατή με το εισόδημά του και να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή.

Η γενιά που δυσκολεύεται να φύγει από το παιδικό δωμάτιο

Υπάρχει, όμως, ένας δείκτης που αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο την κοινωνική διάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στην Ελλάδα το 56,3% των νέων ηλικίας 25-34 ετών εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του- περίπου 520.000 νέοι.

Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 30,1%.

Περισσότεροι από ένας στους δύο νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει αυτόνομο νοικοκυριό.

Και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως πολιτισμική ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικογένειας.

Όταν ένας νέος άνθρωπος εργάζεται αλλά δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα ενοίκιο, όταν απαιτούνται πολλά χρόνια αποταμίευσης για την προκαταβολή μιας κατοικίας και όταν οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από το εισόδημά του, η καθυστέρηση της στεγαστικής αυτονόμησης αποκτά σαφή οικονομική διάσταση.

Και μαζί της καθυστερούν αποφάσεις ζωής: η δημιουργία νοικοκυριού, η οικογένεια, η απόκτηση παιδιών, η επαγγελματική κινητικότητα και η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σχεδιάσει το μέλλον του με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Το πραγματικό ελληνικό παράδοξο

Αν επιχειρήσουμε να ενώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, προκύπτει μια εικόνα που αξίζει να μας προβληματίσει.

Η Ελλάδα είχε ιστορικά πολύ υψηλή ιδιοκατοίκηση, αλλά αυτή υποχωρεί ραγδαία.

Το ποσοστό των νοικοκυριών που ενοικιάζουν αυξάνεται, αλλά η αγορά ενοικίου γίνεται ακριβότερη.

Οι τιμές κατοικιών αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, περιορίζοντας την πρόσβαση στην αγορά.

Οι νέοι δυσκολεύονται να αυτονομηθούν.

Και την ίδια στιγμή, δεν έχει αναπτυχθεί ένα οργανωμένο απόθεμα κοινωνικής και προσιτής κατοικίας που να μπορεί να λειτουργήσει ως τρίτος πυλώνας μεταξύ ιδιοκατοίκησης και ελεύθερης αγοράς ενοικίου.

Αυτό είναι ίσως το πραγματικό ελληνικό στεγαστικό παράδοξο: Υποχωρεί το παραδοσιακό δίχτυ της ιδιοκατοίκησης, χωρίς να έχει δημιουργηθεί ακόμη το νέο δίχτυ κοινωνικής και προσιτής κατοικίας που θα μπορούσε να καλύψει μέρος του κενού.

Η στεγαστική πολιτική πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσμα

Επομένως, ναι: η στεγαστική κρίση είναι ευρωπαϊκή.

Αυτό είναι δεδομένο και δεν υπάρχει λόγος να το αμφισβητούμε.

Όμως η διαπίστωση ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει την ελληνική πραγματικότητα και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα.

Κάθε χώρα ξεκινά από διαφορετική αφετηρία.

Η Ελλάδα ξεκινά με ουσιαστικά ανύπαρκτο οργανωμένο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, με μεγάλη υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης, με ιδιαίτερα υψηλή στεγαστική επιβάρυνση και με μια γενιά νέων που δυσκολεύεται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να αποκτήσει στεγαστική αυτονομία.

Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε επιδόματα ή στην ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας. Χρειάζεται παράλληλα πολιτική προσφοράς:

περισσότερες κατοικίες στην αγορά,

ενεργοποίηση του ανενεργού αποθέματος,

πραγματική ανάπτυξη κοινωνικής και προσιτής κατοικίας,

κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση

και παρεμβάσεις που μπορούν να αυξήσουν το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Και κυρίως χρειάζεται κάτι ακόμη: μετρήσιμους στόχους.

Πόσες νέες προσιτές κατοικίες δημιουργήθηκαν;

Πόσες κλειστές κατοικίες επέστρεψαν στην αγορά;

Πόσες κοινωνικές κατοικίες παραδόθηκαν;

Πόσα νοικοκυριά είδαν το πραγματικό στεγαστικό τους κόστος να μειώνεται;

Πόσοι νέοι μπόρεσαν πραγματικά να αποκτήσουν ή να νοικιάσουν κατοικία;

Γιατί στο τέλος η επιτυχία μιας στεγαστικής πολιτικής δεν μετριέται από τον αριθμό των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν.

Μετριέται από το αν η κατοικία έγινε περισσότερο προσιτή για τον άνθρωπο που τη χρειάζεται.

Και αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία πρέπει να αξιολογείται κάθε νέα στεγαστική εξαγγελία – και κάθε στεγαστική πολιτική – στην Ελλάδα.