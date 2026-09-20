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20.09.2026 10:34

Super League: Εκτός έδρας υποχρεώσεις για τους «Big-4» – Με το βλέμμα στην Καλαμάτα για το «5 στα 5» ο Παναθηναϊκός

20.09.2026 10:34
ounai panathinaikos – new

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Η 5η αγωνιστική στη Super League συνεχίζεται σήμερα με το «κυρίως πιάτο». Στο γήπεδο της Νίκαιας, η Καλαμάτα περιμένει τον Παναθηναϊκό που θέλει να κάνει το «5 στο 5». Η «Μαύρη Θύελλα» έμεινε στο 1-1 μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο με την ΑΕΛ, ενώ το «τριφύλλι» συνέχισε την αλάθητη πορεία του εντός συνόρων, κερδίζοντας με 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, για την ίδια διοργάνωση.

Στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος θα ψάξει την πρώτη φετινή νίκη με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Οι Θεσσαλοί έχουν την τάση να προηγούνται αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν το προβάδισμα ενώ η πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ταξίδια της εντός κι εκτός συνόρων, όμως έρχεται από το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Κύπελλο.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να «χτίσει» πάνω στη νίκη του επί της Γιαγκελόνια για το UEFA Europa League – με ανατροπή, μάλιστα, το 2-1 στον Πειραιά – και να κρατήσει καθηλωμένο στο «μηδέν» τον Λεβαδειακό.

«Σκιά» της περυσινής εξαιρετικής ομάδας οι Βοιωτοί, με τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει πάντως τρεις νέες προσθήκες στο ρόστερ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Europa League έκανε κι ο ΟΦΗ που επιβλήθηκε 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο σε μια ιστορική βραδιά.

Ο Χρήστος Κόντης καλείται να προσγειώσει τους παίκτες του, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης, που πηγαίνει στο Ηράκλειο, εμφανίζεται ανεβασμένος μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1) και το άνετο 3-0 επί της Νίκης στον Βόλο για το Κύπελλο.  

Ισόβαθμοι είναι Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ που τίθενται αντιμέτωποι στο Αγρίνιο. Ο «Τίτορμος» δεν μπόρεσε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (3-0), αλλά αυτό δεν αναιρεί την πρότερη καλή εικόνα της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Εκείνη του Αλέσιο Λίσι κέρδισε χρόνο και ψυχολογία, μετά το 2-0 επί του Άρη στην Τούμπα και το νικηφόρο πέρασμα από το Περιστέρι. 

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα (Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026)
17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
18:00 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

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