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20.09.2026 09:26

Βριλήσσια: Στο Αυτόφωρο 14χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του – Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του το θύμα

20.09.2026 09:26
xylodarmos_shutterstock

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Ενώπιον του Αυτόφωρου Δικαστηρίου οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το ένα του νεφρό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Τροίας και Γορτυνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα.

Στο νοσοκομείο με ρήξη νεφρού

Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών. Έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον τραυματισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού.

Συνελήφθη και η μητέρα του

Το επόμενο πρωί, ο πατέρας του 14χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Ακολούθησε η σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, αλλά και της μητέρας του, έξω από το σπίτι τους στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το νέο περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς θύτης και θύμα είναι ανήλικοι και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για δύο συμμαθητές.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 09:28
xylodarmos_shutterstock
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Βριλήσσια: Στο Αυτόφωρο 14χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του – Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του το θύμα

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