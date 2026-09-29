Κεραμέως: Κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός – Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής από τις ΗΠΑ

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«Ο κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απαντώντας σε ερώτηση περί αλαζονικών συμπεριφορών εκ μέρους μελών της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεόραση του OPEN.

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που κρίνει πολύ αυστηρά καθημερινά, αλλά και στην κάλπη «και προφανώς μας κρίνει και ο πρωθυπουργός».

«Άρα, εμείς λογοδοτούμε πρώτα από όλα στον ελληνικό λαό και λογοδοτούμε καθημερινά με κάθε μας ενέργεια, με κάθε μας πράξη και βεβαίως και την ημέρα της κάλπης. Είναι ο πιο αυστηρός κριτής από όλους», υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε: «Εμείς κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια με ενσυναίσθηση στα προβλήματα του κόσμου. Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε και τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, το τονίζω, προκειμένου ακριβώς να λύνουμε προβλήματα».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως σχολίασε ότι, αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας είναι ότι «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων».

«Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής»

Ερωτηθείσα σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα πεδία και τόνισε ότι η χώρα ποτέ δεν δέχθηκε οποιαδήποτε απειλή και ούτε θα μπορούσε και να δεχτεί οποιαδήποτε απειλή.

«Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Σε επίπεδο σχέσεων Ελλάδας και Αμερικής, η συνεργασία αυτή είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει και στα ενεργειακά και όχι μόνο στα ενεργειακά. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς συνέργειας πλέον με τις ΗΠΑ. Όλα αυτά, προσέξτε, όλες αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στο να ενισχύουν και τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Σκεφτείτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα. Πόσο πιο στρατηγικά τοποθετημένοι είμαστε. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί βλέπετε πόσες αναταράξεις λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Πόσο σημαντικό, λοιπόν, είναι η Ελλάδα να είναι πολύ καλύτερα γεωστρατηγικά τοποθετημένη, πόσο σημαντικό είναι να είναι διπλωματικά ενισχυμένη και πόσο σημαντικό είναι να έχει αυξημένη ισχύ και σε επίπεδο αμυντικό, το λέω γιατί η συζήτηση είναι ευρύτερη, πόσο καλύτερα εξοπλισμένη είναι σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με το 2019 και πόσο ισχυρότερο εκτόπισμα έχει διπλωματικό και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το 2019. Όλα αυτά έχουν μία ιδιαίτερη σημασία, αλλά ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής», διευκρίνισε.

Από 35.000 σε 308.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι

Αναφερόμενη στους εργαζόμενους συνταξιούχους, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι από 35.000 συνταξιούχους που δήλωναν ότι εργάζονται, πλέον δηλώνουν 308.000, προσθέτοντας: «Όλοι αυτοί δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά εν μία νυκτί. Τι πήγε και έκανε η χώρα; Πήγε και έδωσε ένα υγιές κίνητρο. Παλαιότερα, εάν ήσουν συνταξιούχος και ήθελες να εργάζεσαι, είχες παρακράτηση στη σύνταξή σου 60%. Σταδιακά αυτό το μειώσαμε και, πλέον, σήμερα παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και αποδίδεις 10% αυτού που κερδίζεις στον e-ΕΦΚΑ. Τι ανάγνωση έχει αυτό; Εγώ θα σας βάλω διττή ανάγνωση με απόλυτη ειλικρίνεια. Ένα κομμάτι προφανώς μπορεί να είναι συνταξιούχοι που θέλουν να συμπληρώσουν εισόδημα, απολύτως θεμιτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι και συνταξιούχοι που έχουν βγει στη σύνταξη, είναι όμως πολύ δραστήριοι και έχουν πάει ξαφνικά από πολλά χρόνια μεγάλης και έντονης δραστηριότητας στο να είναι σπίτι τους και θέλουν να συνεχίσουν να έχουν μία δραστηριότητα».

Επιδότηση 90% για εξ αποστάσεως εργασία σε απομακρυσμένες περιοχές

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για πολίτες που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι οποίοι θα προσληφθούν από επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, επισημαίνοντας ότι επιδοτείται με 90% το κόστος του μισθού και των εισφορών της επιχείρησης που θα προσλάβει κάποιον εξ αποστάσεως, ο οποίος θα παραμείνει εκεί.

Επιπλέον, η υπουργός Εργασίας μίλησε για ένα σημαντικό πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 1.000 θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας με αναπηρία, λέγοντας: Οι συμπολίτες με αναπηρία έχουν δυσκολία στο να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο εμένα αλήθεια σας λέω με συγκινεί πολύ. Όταν τα ξεκινήσαμε αυτά τα προγράμματα πριν από πολλά χρόνια, ενώ έβγαιναν θέσεις εργασίας, δεν υπήρχε απαραίτητα πολλή ζήτηση. Υπήρχε αυτή η λανθασμένη εικόνα ότι ένας συμπολίτης μας με αναπηρία δεν μπορεί να αποδώσει. Τελείως αναληθές, η πραγματικότητα ποια είναι; Ότι αποδίδουν εξαιρετικά. Αυτό υποδηλώνει – αν μου επιτρέπετε – και μία αλλαγή νοοτροπίας, μία μεγαλύτερη θα έλεγα συμπερίληψη συνολικά, γιατί εμείς έχουμε έναν στόχο, πώς θα άρουμε εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες για όλους».

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