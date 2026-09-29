Πλεύρης στο Politico: Μέχρι το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών σε τρίτη χώρα

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Τον στόχο να λειτουργήσει άμεσα ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική επαναλαμβάνει, σε συνέντευξή του στο Politico, ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει ότι το Core Group, οι χώρες που ανέλαβαν και προωθούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δηλαδή η Δανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία, στοχεύει στην εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος έως το πρώτο εξάμηνο του 2027 για την αποστολή αιτούντων άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί σε καθορισμένες χώρες εκτός του μπλοκ.

Μάλιστα, προσθέτει ότι το εγχείρημα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κάτι που εάν επιτευχθεί θα συμπέσει με την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα τον Ιούλιο.

Πάντως, ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο δεν συνεπάγεται τη δημιουργία εγκαταστάσεων επιστροφής, αλλά μάλλον τον καθορισμό χωρών υποδοχής για τις επιστροφές.

«Δεν μιλάμε για κέντρα με την έννοια ότι κάποιος του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίπτεται στέλνεται σε κλειστή εγκατάσταση σε τρίτη χώρα», αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης.

«Εάν η αίτηση ασύλου σας έχει απορριφθεί, θα επιστρέψετε είτε στη χώρα καταγωγής σας είτε σε μια τρίτη χώρα εκτός ΕΕ», σημειώνει.

Σύμφωνα με το Politico, δύο διπλωμάτες της ΕΕ που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ελεύθερα το ζήτημα, η πρώτη συμφωνία θα συναφθεί με τη Ρουάντα, ενώ η Ουγκάντα και το Ουζμπεκιστάν επίσης εξετάζονται.

Ο υπουργός δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε χώρες, ωστόσο, τονίζει ότι αυτές που είναι υπό εξέταση ήδη διαθέτουν μεγάλους μεταναστευτικούς πληθυσμούς και δομές φιλοξενίας, ενώ οι χώρες του Core Group είναι ανοιχτές σε διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας, από καταυλισμούς έως ευρύτερα προγράμματα ένταξης.

Επίσης, επισημαίνει πως τα μέλη του Core Group ήδη βρίσκονται σε συνομιλίες με διεθνείς οργανισμούς για τη θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης, οι οποίες θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες όπου θα απελαύνονται οι μετανάστες.

«Προφανώς, δεν πρόκειται να μεταθέσουμε αυτήν την ευθύνη αλλού», δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης. «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την παρουσία διεθνών οργανισμών, αλλά η ευθύνη βαρύνει από κοινού τις πέντε χώρες», καταλήγει.

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