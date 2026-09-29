Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλονται τα 400 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως εξήγησε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μιλώντας στην ΕΡΤ, το επίδομα αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ.

Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία αίτηση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για το αν πληρούν τα κριτήρια.

Αυξήσεις στις συντάξεις από το 2027

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή της αύξησης των συντάξεων για το 2027, με το βασικό σενάριο να προβλέπει αύξηση περίπου 2,8%.

Η αύξηση αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, καταργείται η προσωπική διαφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα 1.000 ευρώ μεικτά και περίπου 908 ευρώ καθαρά, με αύξηση 2,8% θα φτάσει στα 1.028 ευρώ μεικτά και περίπου στα 930 ευρώ καθαρά. Η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 22 ευρώ τον μήνα.

Διαβάστε επίσης

Φορολογικές δηλώσεις & Ρυθμίσεις χρεών: «Δεν βγαίνει ο λογαριασμός» – Τα δισεκατομμύρια των φόρων και η καταφυγή στις δόσεις

Ακρίβεια & Σούπερ Μάρκετ: Πού «τσιμπάνε» οι τιμές, οι μειώσεις Θεοδωρικάκου και τι συμβαίνει με τα κρέατα

ΟΠΕΚΑ: Το απόγευμα οι πληρωμές για επιδόματα παιδιού, ενοικίου και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα