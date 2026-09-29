ΟΠΕΚΑ: Το απόγευμα οι πληρωμές για επιδόματα παιδιού, ενοικίου και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Takeaways by to pontiki AI Η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ ξεκινά σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί έως αύριο το πρωί.

Συνολικά 1.008.093 δικαιούχοι θα λάβουν επιδόματα που ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 258.869.403 ευρώ.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από τα ΑΤΜ στις περισσότερες περιπτώσεις από σήμερα μετά τις 4 μ.μ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η επόμενη πληρωμή για το επίδομα παιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, ενώ η τελευταία δόση του έτους αναμένεται τον Δεκέμβριο.

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Ξεκινάει σήμερα (29/9) το απόγευμα η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επίδομα παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα ενοικίου.

Τα χρήματα θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 4 μ.μ., ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το πρωί.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για ΑΤΜ για ανάληψη από σήμερα το απόγευμα.

Συνολικά, θα δοθούν 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους. Αναλυτικά τα επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: 422.148 δικαιούχοι – 70.584.787,15 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 8.907 δικαιούχοι – 11.703.200 ευρώ Επίδομα Στέγασης: 156.988 δικαιούχοι – 18.612.869,37 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.418 δικαιούχοι – 33.290.990,17 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.268,82 ευρώ Αναπηρικά: 213.681 δικαιούχοι – 103.333.424,35 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 4.823 δικαιούχοι – 171.662,27 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.376 δικαιούχοι – 4.481.123,83 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.310 δικαιούχοι – 10.159.176,43 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 447 δικαιούχοι – 157.266,37 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.817 δικαιούχοι – 3.510.360,11 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 63 δικαιούχοι – 49.919,80 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 19 δικαιούχοι – 9.300 ευρώ Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 3 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 3.038 δικαιούχοι – 250.638,91 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 10 δικαιούχοι – 8.861,60 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 423 δικαιούχοι – 44.668,86 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 653 δικαιούχοι – 509.144,67 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι – 1.832.240,71 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.

Τέλος να σημειωθεί ότι η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

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