ΟΠΕΚΑ: Το απόγευμα οι πληρωμές για επιδόματα παιδιού, ενοικίου και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

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Ξεκινάει σήμερα (29/9) το απόγευμα η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επίδομα παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα ενοικίου.
Τα χρήματα θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 4 μ.μ., ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το πρωί.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για ΑΤΜ για ανάληψη από σήμερα το απόγευμα.
Συνολικά, θα δοθούν 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους. Αναλυτικά τα επιδόματα:
Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.
Τέλος να σημειωθεί ότι η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.
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