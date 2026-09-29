Το ΜΙΔΑ αργεί, αλλά ο νέος «Μεγάλος Αδελφός» έρχεται και θα ξέρει τα πάντα για τα ακίνητα

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Το ΜΙΔΑ μπορεί να παίρνει παράταση, όμως το σχέδιο για την πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Στα σκαριά βρίσκεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων (ΕΚΑ), ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε έναν ψηφιακό «φάκελο» σχεδόν τα πάντα για κάθε ακίνητο της χώρας.

Από τα τετραγωνικά και τα ιδιοκτησιακά στοιχεία μέχρι τις μισθώσεις, τις οικοδομικές άδειες, την ηλεκτροδότηση, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά και τις φορολογικές υποχρεώσεις, οι πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες θα επιχειρηθεί να συναντηθούν σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται συνολικά 3,72 εκατ. ευρώ, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει απευθύνει πρόσκληση προς φορείς της αγοράς για την υποβολή προτάσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι απλή στα χαρτιά, αλλά αρκετά δύσκολη στην πράξη: οι δημόσιες βάσεις δεδομένων πρέπει επιτέλους να «μιλήσουν» μεταξύ τους.

Ο Ενιαίος Κόμβος θα συγκεντρώνει ψηφιακές πληροφορίες από διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας μία συνολική εικόνα για κτίρια, οικόπεδα και γενικότερα την ακίνητη περιουσία.

Στον ίδιο φάκελο θα μπορούν να συναντώνται πληροφορίες για την εκμετάλλευση του ακινήτου, τις μισθώσεις, τις ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Το όφελος για τον πολίτη, εφόσον βέβαια το σύστημα λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, είναι ότι δεν θα χρειάζεται να κάνει τον «ταχυδρόμο» μεταξύ υπηρεσιών, μεταφέροντας πιστοποιητικά και έγγραφα από τη μία πλατφόρμα στην άλλη.

Ποιοι θα τροφοδοτούν τον Κόμβο

Το ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ θα αποτελεί έναν από τους βασικούς τροφοδότες του συστήματος, παρέχοντας φορολογικά στοιχεία, δεδομένα για μισθώσεις, χρήση ακινήτου και εισοδήματα.

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα έρχονται τα νομικά και γεωμετρικά δεδομένα, οι ΚΑΕΚ και τα όρια των οικοπέδων, ενώ από τις πολεοδομικές υπηρεσίες θα αντλούνται οικοδομικές άδειες, όροι δόμησης και στοιχεία της Ταυτότητας Κτιρίου.

Στην ίδια δεξαμενή θα ενσωματώνονται στοιχεία που σχετίζονται με δασικούς χάρτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση και τους δήμους για τα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων επιβάλλονται δημοτικά τέλη.

Γιατί «κόλλησε» το αρχικό σχέδιο

Εδώ, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Η προσπάθεια δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής για τα ακίνητα είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με το έργο να εντάσσεται στις αρχές του 2025 στο Ταμείο Ανάκαμψης ως «Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων».

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ενεργοποίηση επιμέρους φάσεων μέσα στο 2026. Στην πορεία, όμως, αποδείχθηκε πόσο δύσκολο είναι να συνδεθούν αυτομάτως πληροφοριακά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί με διαφορετική λογική και διαφορετικά δεδομένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα ή ακόμη και στα ιδιοκτησιακά στοιχεία μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου. Όταν δύο κρατικές βάσεις δεδομένων δεν συμφωνούν για το ίδιο ακίνητο, η αυτοματοποίηση κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι.

Οι δυσκολίες αυτές, μαζί με τα στενά χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οδήγησαν σε επανασχεδιασμό του έργου και αναζήτηση χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά προγράμματα.

Το ΜΙΔΑ αργεί, ο Κόμβος προχωρά

Την ίδια στιγμή, η ολοκλήρωση του ΜΙΔΑ μετατίθεται για μετά τις εθνικές εκλογές, καθώς παραμένουν κενά που πρέπει να καλυφθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.

ΜΙΔΑ και Ενιαίος Κόμβος, πάντως, δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Το πρώτο επικεντρώνεται κυρίως στη φορολογική απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας, στις μισθώσεις, στη χρήση των ακινήτων και στη σύνδεση Ε9 και Κτηματολογίου μέσω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

Ο ΕΚΑ είναι η μεγαλύτερη «ομπρέλα», κάτω από την οποία θα επιχειρηθεί να συγκεντρωθούν πολύ περισσότερες πληροφορίες.

Αν το σχέδιο φτάσει μέχρι τέλους, κάθε ακίνητο θα αποκτήσει στην πράξη μια ενιαία ψηφιακή εικόνα. Και τότε οι αποκλίσεις ανάμεσα σε Ε9, Κτηματολόγιο, πολεοδομίες, δήμους και άλλες υπηρεσίες δεν θα μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα του έργου: όχι απλώς να μαζευτούν όλα τα δεδομένα σε μία πλατφόρμα, αλλά το Δημόσιο να καταφέρει να συμφωνήσει πρώτα με… τον εαυτό του για το ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία κάθε ακινήτου.

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