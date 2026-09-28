search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:34
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 15:28

DBRS: Η Ελλάδα υπεραποδίδει στην Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% το 2026

28.09.2026 15:28
DBRS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, τις οποίες ανακοίνωσε σήμερα.

«Στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναπτυχθούν με βραδύ ρυθμό 0,5-1% το 2026, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί μόνο ελαφρά στο 0,7-1,2% το 2027… Ωστόσο, η Ιβηρική Χερσόνησος συνεχίζει να υπεραποδίδει, μαζί με την Ελλάδα, περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες», σημειώνει ο οίκος. Ειδικότερα, για την Ελλάδα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αρκετά ισχυρές, αναφέρει ο DBRS. Οι προβλέψεις δείχνουν σταθερά ή σταδιακά μειούμενα ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες από τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και στην Κίνα. Για την Ελλάδα, ο οίκος προβλέπει ποσοστό ανεργίας 8,3% το 2026 και 7,8% το 2027.

«Οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων ήταν ανάμεικτες κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας παρουσίασαν πτωτική τάση για το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου, για να σημειώσουν ξανά απότομη άνοδο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι υπονόμευσαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στη διαθεσιμότητα προμηθειών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή… Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται», ενώ και τα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών διευκολύνουν λιγότερο την οικονομική δραστηριότητα. «Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους πολιτικής σε πολλές χώρες, ενώ η ανεργία διατηρείται σε ιστορικά μέτρια ή χαμηλά επίπεδα», σημειώνει ο DBRS.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν μια εξαίρεση στην ανάπτυξη μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ η Ινδία και η Κίνα ξεχωρίζουν μεταξύ των αναδυόμενων αγορών. Οι παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες «είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αυτού που θεωρούμε “κούρσα τεχνολογικού εξοπλισμού”, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στην τεχνολογία (ιδίως στην τεχνητή νοημοσύνη), σε υποστηρικτικές της ενεργειακές υποδομές, καθώς και στις αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες», αναφέρει ο DBRS.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Διαδοχικές επισκέψεις σε Βασιλεία και Φραγκφούρτη – Οι επαφές και η ατζέντα

Η «καραμέλα» των Βρυξελλών για τον ΕΦΚ — Οι οδηγοί βάζουν 10ευρα για να βγάλουν τη διαδρομή και περιμένουν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις

Ακίνητα: Έως 53% ακριβότερα τα επιπλωμένα σπίτια – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες διαφορές στα ενοίκια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

papas leon gallia macron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

mazonakis-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του», κατέθεσε νοσηλεύτρια 

lisa_bts_2809_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

MTV VMA 2026: Ιστορικές νίκες για τους BTS και τη Lisa των Blackpink (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:33
kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

papas leon gallia macron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

1 / 3