DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση.

Η σταθερή τάση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι οι κίνδυνοι για το αξιόχρεο είναι ισορροπημένοι.

Οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις παρέμειναν ευνοϊκές πέρυσι, σημειώνει ο οίκος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025, χάρη στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και την αύξηση των τουριστικών αφίξεων.

«Οι δημοσιονομικές εξελίξεις επωφελήθηκαν όχι μόνο από τους κυκλικούς ευνοϊκούς παράγοντες αλλά και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και, ως εκ τούτου, ενίσχυσαν τα δημόσια έσοδα», σημειώνει.

Πλεόνασμα και μείωση του δημόσιου χρέους

Μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2024 και του 3ου τριμήνου του 2025, το ισοζύγιο του γενικού κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 2,6% του ΑΕΠ. Τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του ακόμη πολύ υψηλού δείκτη δημόσιου χρέους της χώρας, προσθέτει. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 149,7% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2025 από 158,6% τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει περαιτέρω μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, με βάση τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και περαιτέρω πρόωρες αποπληρωμές του δημόσιου χρέους.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και ενεργειακό κόστος

«Αν και οι ευνοϊκές οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες είναι πιθανό να συνεχιστούν το 2026, οι οικονομικές προοπτικές εκτίθενται σε σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους, όπως από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Παραμένει ασαφές εάν η αύξηση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του παγκόσμιου κόστους της ενέργειας», σημειώνει ο DBRS.

Μεσοπρόθεσμα, η διατήρηση μιας σαφούς πτωτικής τάσης του δείκτη δημόσιου χρέους εξαρτάται από τα επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρήσει τη πρόσφατη δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας, ιδίως μετά τη σταδιακή κατάργηση των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) της ΕΕ, προσθέτει.

Οι λόγοι που στηρίζουν την αξιολόγηση της Ελλάδας

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επίπεδο BBB υποστηρίζονται από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του εγχώριου τραπεζικού τομέα, το αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής της χώρας και την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της ζώνης του ευρώ, σημειώνει ο οίκος.

«Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει βασικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και στήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους. Ωστόσο, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας περιορίζονται από τον ακόμη υψηλό λόγο δημόσιου χρέους, το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας και το μικρό μέγεθος της οικονομίας της, το οποίο την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Επιπλέον, οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως το χρόνιο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της οικονομίας, επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ», σημειώνει.

