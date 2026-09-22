Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης που επιχειρούσε να σώσει αναρριχητές – Γλίστρησε από μεγάλο ύψος

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Τραγωδία σημειώθηκε στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στην Ρόδο, όταν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού δύο αναρριχητών, έχασε τη ζωή του πυροσβέστης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, όταν υπήρξε ειδοποίηση για βοήθεια σε Ιταλούς τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο 51χρονος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος.

Ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του από το δύσβατο σημείο και ο πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό Πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

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