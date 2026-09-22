Η MG συμμετέχει δυναμικά στην Auto Athina 2026 παρουσιάζοντας το μέλλον της αυτοκίνησης!

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Η MG δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση «AUTO ATHINA 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo, παρουσιάζοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες γκάμες μοντέλων της ελληνικής αγοράς. Η ημέρα των εγκαινίων και του Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικής παρουσίας της Mάρκας στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας.

Με ένα από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα της διοργάνωσης, η MG υποδέχεται το κοινό σε έναν χώρο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ταυτότητα της Mάρκας και τη δέσμευσή της στην τεχνολογική εξέλιξη, την ηλεκτροκίνηση και τις προηγμένες λύσεις κινητικότητας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα πλέον σύγχρονα μοντέλα της γκάμας, να ενημερωθούν για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και να ανακαλύψουν τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η MG παρουσιάζει μία από τις πληρέστερες προϊοντικές προτάσεις της αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων απαιτήσεων μετακίνησης. Από αποδοτικά Hybrid μοντέλα και προηγμένες Plug-In Hybrid εκδόσεις έως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, η Mάρκα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για μια προσβάσιμη, βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη αυτοκίνηση.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκονται τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+, MGS5 EV και το εντυπωσιακό Cyberster, μοντέλα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η MG συνδυάζει σχεδίαση, τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και καθημερινή χρηστικότητα.

H υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της εταιρείας αποδεικνύει ότι η σύγχρονη κινητικότητα μπορεί να συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος χρήσης.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το οικοσύστημα συνδεσιμότητας MG iSMART, το οποίο προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του οχήματος, προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία χρήσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, εξειδικευμένα στελέχη της MG θα βρίσκονται στο περίπτερο για να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των μοντέλων, τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα κάθε πρότασης, προσφέροντας στους επισκέπτες ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξατομικευμένες λύσεις.

Η συμμετοχή της MG στην “AUTO ATHINA 2026” αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της Mάρκας στην Ελλάδα. Η συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα, η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και η ενίσχυση του Δικτύου Διανομής και εξυπηρέτησης επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει η MG στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια.

Με αφετηρία μια ιστορία ενός αιώνα και με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία, η MG συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας στους Έλληνες καταναλωτές σύγχρονες λύσεις κινητικότητας που συνδυάζουν τεχνολογία, ασφάλεια, ποιότητα και αξία. Η “AUTO ATHINA 2026” αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά το παρόν και το μέλλον της Mάρκας.

Σας περιμένουμε όλους στο περίπτερό της MG, Hall 3, περίπτερο D2!

AUTO ATHINA 2026

Metropolitan Expo

3 έως 11 Οκτωβρίου 2026

Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 18:45

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 – 21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 21:00

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