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22.09.2026 15:40

Watergas Project: Η νέα εικαστική έκθεση στο Νέο Υδαταέριο που συνδέει τη σύγχρονη τέχνη με τη βιομηχανική κληρονομιά – 16-29 Οκτωβρίου

22.09.2026 15:40
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Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Watergas Project, μια νέα εικαστική παραγωγή που φέρνει τη σύγχρονη τέχνη σε διάλογο με τον βιομηχανικό χώρο και την ιστορία του. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο κτίριο του Νέου Υδαταερίου, 13 εικαστικές προτάσεις καλλιτεχνών ηλικίας από 18 έως 35 ετών παρουσιάζονται στον χώρο, αναδεικνύοντας συνδέσεις ανάμεσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τη βιομηχανική ιστορία και τα ίχνη της παραγωγικής δραστηριότητας που παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο.

Το Watergas Project αποτελεί ένα νέο εγχείρημα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, διευρύνοντας το πεδίο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας μέσα από τη συμμετοχή νέων δημιουργών. Τα έργα, τα οποία επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτό κάλεσμα που διενεργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο με μεγάλη ανταπόκριση, εισάγουν διαφορετικές καλλιτεχνικές οπτικές στο μουσειακό περιβάλλον, προσεγγίζοντας τον χώρο και την ιστορία του μέσα από σύγχρονες εικαστικές αναζητήσεις.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται το Νέο Υδαταέριο, το νεότερο κτίριο του εργοστασιακού συγκροτήματος, το οποίο διατηρεί σχεδόν ακέραιο τον αυθεντικό βιομηχανικό του εξοπλισμό. Τα έργα δεν τοποθετούνται σε έναν ουδέτερο εκθεσιακό χώρο, αλλά εντάσσονται σε ένα αυθεντικό βιομηχανικό περιβάλλον μοναδικής αισθητικής με έντονη υλικότητα και ιστορικό φορτίο. Video art, installations, γλυπτικά και ζωγραφικά έργα συνδιαλέγονται με τα μηχανήματα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα.

Το νερό και το κάρβουνο, βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή του υδαταερίου, επανέρχονται μέσα από τα έργα ως υλικά και συμβολικά στοιχεία, ανοίγοντας χώρο για νέες συνδέσεις και αφηγήσεις. Η άμορφη πρώτη ύλη του φωταερίου συναντά την πολυπλοκότητα των μηχανών, ενώ τα έργα δίνουν νέα σημασία στα υλικά και τα αντικείμενα της παραγωγικής διαδικασίας, μέσα από διαφορετικές οπτικές και ερμηνείες.

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχουν οι άνθρωποι, είτε ως δημιουργοί είτε ως επισκέπτες. «Ταξιδεύουν» στον χρόνο και συναντούν τους εργάτες του εργοστασίου, αυτούς που χειρίζονταν τις μηχανές και συμμετείχαν στην παραγωγική διαδικασία. Η ανθρώπινη παρουσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ύλη, τη μηχανή και την καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες εμπειρίες που συνδέονται με την ιστορία του εργοστασίου. Έτσι, το Νέο Υδαταέριο μετατρέπεται σε ένα πεδίο ανοιχτού διαλόγου, όπου η βιομηχανική μνήμη συναντά τη σύγχρονη τέχνη και το παρελθόν αποκτά νέες δυνατότητες ανάγνωσης.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Μεγάλο Χορηγό του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου πεδίου συνάντησης ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και τη βιομηχανική κληρονομιά, ενισχύοντας τη θέση του Μουσείου ως χώρου σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά:

Έκτορας Βασιλείου | Βιομηχανική Πύλη | Γλυπτική

Θεανώ Γιαννέζη | Υδατομνήμη (Water Memory) | Installation

Κατερίνα Γιαννοπούλου | LIQUID ARCHIVE | Installation – Video Art

Ηλιάννα-Ευσταθία Διώτη | ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΑΠΟΥΣΙΑ | Installation – Ζωγραφική

Λήδα Ζαχαροπούλου | Ascension  | Installation

Δανάη Νικολαϊδη | Liquid Memories | Γλυπτική

Άννι Ξενοδοχίδη | ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ | Installation

Σοφία Ξουλίδου | το Μετά | Ζωγραφική

Γεωργία-Μαρία Παπουτσή | Υλικό Τοπίο – Άυλες Μνήμες | Video Art

Ανδρέας Πλεμμένος | Νερό και Καρβούνο στη Νοηματική Γλώσσα | Video Art

Ζαχαρίας Σιάγκας | Tube-  | Installation

Βασιλεία Σωφρονίδου | Anapneo No2 | Video Art

Ίριδα Φλώρου | μετα-Φάσεις  | Installation

Χώρος διεξαγωγής: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Κτίριο: Νέο Υδαταέριο | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή | 12:00-20:00

Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 19.30 (είσοδος ελεύθερη)

Εισιτήριο: 2€

Εισιτήρια: More.com

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