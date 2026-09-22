Κυρίες και Κύριοι, από εδώ για τα Αέρια – Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί

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Η παράσταση «Κυρίες και Κύριοι, από δω για τα Αέρια», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Tadeusz Borowski παρουσιάζεται στο Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η πρεμιέρα της δόθηκε στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι στο Βρότσλαβ της Πολωνίας στις 15 & 16 Μαΐου 2026. Αποτελεί μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση ενός από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα για την εμπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και την καθημερινότητα του θανάτου σε αυτά.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

To ύφος του Μπορόφσκι είναι καυστικό, ψυχρό και σχεδόν μηχανικό, αντικατοπτρίζοντας την αποστασιοποίηση που επέβαλε η ίδια η ανάγκη της επιβίωσης. Η παράσταση προσεγγίζει το υλικό, δίνοντας έμφαση στη σωματική και φωνητική διερεύνηση της μνήμης και του συλλογικού τραύματος. Με αφετηρία τη μαρτυρία του Μπορόφσκι, επιχειρείται η αποτύπωση της φρίκης, όχι ως αφήγηση, αλλά ως βίωμα χαραγμένο στο σώμα και την φωνή.

Οι ηθοποιοί δημιουργούν ζωντανά το σύνολο του ηχητικού τοπίου της παράστασης μέσα από φωνητικά μοτίβα, ρυθμούς και συλλογικές μελωδικές γραμμές. Στο φωνητικό περιβάλλον της παράστασης εντάσσονται τραγούδια που δημιουργήθηκαν στα γκέτο και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και τραγούδια στην γλώσσα Γίντις και ψαλμωδίες μνήμης που συνδέονται με την εμπειρία των κρατουμένων.

Η συνάντηση με τον Przemysław Błaszczak και το Studio Kokyu του Ινστιτούτου Γκροτόφσκι στο Βρότσλαβ, καθώς και η ένταξη της δουλειάς στο φεστιβάλ Sakura, επηρέασαν ουσιαστικά την κατεύθυνση της παράστασης και ενίσχυσε την αναζήτηση μας προς ένα θέατρο που δεν λειτουργεί μόνο ως αναπαράσταση αλλά και ως διαδικασία.

Σε μια εποχή που ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία επανέρχονται απειλητικά, η φωνή του Μπορόφσκι λειτουργεί ως εργαλείο επαγρύπνησης και συλλογικού στοχασμού.

Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι τι συνέβη.

Το ερώτημα είναι τι παραμένει.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργοσόπουλος

Δραματουργική Επεξεργασία:

Βασίλης Γεωργοσόπουλος, Φάνια Νταλιάνη

Μετάφραση: Αντιφασιστικό περιοδικό 151

Σχεδιασμός Φωτισμού: Φάνια Νταλιάνη

Μουσική Σύνθεση: Ιάσονας Μαμωνάς

Κοστούμια: Βάνια Αλεξάντροβα

Φωτογράφιση: Tobiasz Papuczys, Kazimierz Ździebło,

Κατερίνα Αρβανίτη

Γραφιστική Επιμέλεια: Σιλβάνα Σοντίνι

Ερμηνεία (με αλφαβητική σειρά):

Γιάννης Ανδριώτης

Ειρήνη Αρβανίτη

Δημήτρης Καπαμάς

Κατερίνα Κοντογούρη

Ιάσονας Μαμωνάς

Σιλβάνα Σοντίνι

Παραστάσεις: Πρεμιέρα Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00

Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί, Δαμοκλέους 8, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων: 18€ |13€ μειωμένο |early bird 10€

Προπώληση: more.com