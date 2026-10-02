Η ΕΛΑΣ καταγγέλει την κυβέρνηση για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος

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Για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και φαβοριτισμό προσώπων και εταιρειών κατηγορεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ με αφορμή ρεπορτάζ για δημόσιες συμβάσεις που δόθηκαν σε εταιρεία υπηρεσιών… ξενοδοχείου ημιδιαμονής και οι οποίες έφθαναν το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λεωφόρου Αμαλίας, «δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ακόμη μία εξοργιστική πτυχή της “επιτελικής” κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος που έχει στήσει η κυβέρνηση στις πλάτες του ελληνικού λαού. Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ “υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής” (!) εξασφάλισε 28 δημόσιες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 800.000 ευρώ, με κορυφαίους κρατικούς φορείς να σπεύδουν να της εμπιστευτούν από χρηματοοικονομικές συμβουλές μέχρι έργα ψηφιακού μετασχηματισμού!».

Η ΕΛΑΣ προσθέτει, μάλιστα, ότι «η διαδρομή όμως δεν σταματά εκεί. Η παρουσία των ίδιων φυσικών προσώπων με άλλη εταιρεία συμβούλων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της πρόκλησης: 96 συμβάσεις με το Δημόσιο, συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για μια εταιρεία που μέχρι το 2019 είχε σχεδόν μηδενική παρουσία σε κρατικές συμβάσεις!», ενώ σημειώνει ότι «το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη εξαίρεση ή “τεχνικό λάθος”. Συνιστά την πεμπτουσία του μοντέλου διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης με αδιαφάνεια, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και διοχέτευση εκατομμυρίων σε ημετέρους».

«Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γονατίζει από την ακρίβεια και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στενάζει, το “επιτελικό κράτος” μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με προσχηματικές διαδικασίες και διάτρητα κριτήρια», αναφέρει η ΕΛΑΣ και σημειώνει ότι το κόμμα «έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τις δημόσιες δαπάνες μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ που θα διασφαλίζει:

συνεχή κοινωνικό έλεγχο της πορείας του δημόσιου χρήματος,

αξιόπιστο ψηφιακό ίχνος δεδομένων για κάθε δαπάνη,

πρόληψη φαινομένων απάτης, όπως υπερκοστολογήσεις και κατατμήσεις έργων,

μετάβαση από τη στατική δημοσιοποίηση σε δυναμική ψηφιακή διακυβέρνηση».

Καταλήγει, δε, αναφέροντας: «Ας το καταλάβουν στην κυβέρνηση: το πάρτι με το δημόσιο χρήμα θα τελειώσει. Ο ελληνικός λαός απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και μια Δημόσια Διοίκηση που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των “κολλητών” της εξουσίας».

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