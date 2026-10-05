Έρευνα: Το 55% των Βρετανών υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ αλλά με τους όρους του παρελθόντος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η πλειονότητα των Βρετανών δηλώνει ότι υποστηρίζει την επανένταξη στην ΕΕ (55%), ενώ μόλις το ένα τρίτο (34%) αντιτίθεται σε αυτήν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) όσων ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης το 2016 και τάσσονται υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ – ένα ποσοστό περίπου διπλάσιο σε σχέση με το 12% των υποστηρικτών της παραμονής που θα αντετίθεντο στην επιστροφή σε καθεστώς πλήρους μέλους.
Ωστόσο, η υποστήριξη για την επιστροφή στην Ε.Ε. εξαρτάται από τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας: στο υποθετικό σενάριο όπου η ΕΕ θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί μόνο υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης του ευρώ και συμμετοχής στη ζώνη Σένγκεν, η υποστήριξη για την επανένταξη υποχωρεί στο 35%.
Οι Ευρωπαίοι δεν θεωρούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να επιστρέψει διατηρώντας τις προηγούμενες εξαιρέσεις, άποψη που συμμερίζεται το 58% των Γάλλων και το 61% των Γερμανών.
Διαβάστε επίσης
Βιετνάμ: Έκλεψαν… 2700 γάτες για να πουλήσουν το κρέας τους
Παγκόσμια ανησυχία για κρούσμα πανώλης στη Ρωσία: Σε καραντίνα 200 άτομα μετά τον θάνατο 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου
Σκάνδαλο Έπστιν: Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου προσφεύγει κατά της αστυνομίας για τη σύλληψή του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.