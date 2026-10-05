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ΚΟΣΜΟΣ

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05.10.2026 11:02

Έρευνα: Το 55% των Βρετανών υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ αλλά με τους όρους του παρελθόντος

05.10.2026 11:02
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Η πλειονότητα των Βρετανών δηλώνει ότι υποστηρίζει την επανένταξη στην ΕΕ (55%), ενώ μόλις το ένα τρίτο (34%) αντιτίθεται σε αυτήν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) όσων ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης το 2016 και τάσσονται υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ – ένα ποσοστό περίπου διπλάσιο σε σχέση με το 12% των υποστηρικτών της παραμονής που θα αντετίθεντο στην επιστροφή σε καθεστώς πλήρους μέλους.

Ωστόσο, η υποστήριξη για την επιστροφή στην Ε.Ε. εξαρτάται από τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας: στο υποθετικό σενάριο όπου η ΕΕ θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί μόνο υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης του ευρώ και συμμετοχής στη ζώνη Σένγκεν, η υποστήριξη για την επανένταξη υποχωρεί στο 35%.

Οι Ευρωπαίοι δεν θεωρούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να επιστρέψει διατηρώντας τις προηγούμενες εξαιρέσεις, άποψη που συμμερίζεται το 58% των Γάλλων και το 61% των Γερμανών.

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