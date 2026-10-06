Η ιλαρά επιστρέφει στις ΗΠΑ λόγω… Τραμπισμού: Πάνω από 1.000 κρούσματα στην Πενσιλβάνια και 5 θάνατοι – Ρεκόρ 35 ετών

Takeaways by to pontiki AI Η έξαρση της ιλαράς στην Πενσιλβάνια ξεπέρασε τα 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σημειώνοντας ένα ανησυχητικό ορόσημο που δεν είχε καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 35 χρόνια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 1.004 κρούσματα σε 39 κομητείες της Πενσιλβάνια, ενώ χρειάστηκε η νοσηλεία περίπου 200 ασθενών και έχουν αναφερθεί πέντε θάνατοι που συνδέονται με τη νόσο.

Η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης, η παραπληροφόρηση και τα κενά ανοσοποίησης έχουν οδηγήσει σε εξάπλωση του ιού σε ευάλωτους πληθυσμούς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες δύο δόσεις του εμβολίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν τη χειρότερη χρονιά για την ιλαρά από το 1991, με σχεδόν 3.900 κρούσματα να έχουν αναφερθεί συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διεθνείς υγειονομικοί αξιωματούχοι θα εξετάσουν τον Νοέμβριο αν οι ΗΠΑ πληρούν ακόμη τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται χώρα απαλλαγμένη από την ενδημική ιλαρά.

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Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό ορόσημο κατέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η έξαρση της ιλαράς στην Πενσιλβάνια ξεπέρασε τα 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αμερικανική επιδημική έξαρση εδώ και 35 χρόνια.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία επικαλείται στοιχεία των υγειονομικών αρχών, έχουν καταγραφεί 1.004 κρούσματα σε 39 κομητείες της Πενσιλβάνια, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων. Οι πολιτειακές αρχές έχουν αναφέρει πέντε θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά, ενώ μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ενήλικοι, γεγονός που αναδεικνύει ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά τα σημερινά ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών, αλλά και κενά ανοσοποίησης που έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες.

Η επιστροφή μιας ασθένειας που οι ΗΠΑ είχαν «εξαλείψει»

Η σημερινή εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με όσα είχαν επιτύχει οι ΗΠΑ πριν από περίπου ένα τέταρτο του αιώνα. Το 2000 η χώρα είχε ανακοινώσει την εξάλειψη της ενδημικής μετάδοσης της ιλαράς, αποτέλεσμα των υψηλών ποσοστών εμβολιασμού που είχαν περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία του ιού.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εικόνα έχει αντιστραφεί. Η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης έχει δημιουργήσει ξανά θύλακες ευάλωτου πληθυσμού, στους οποίους ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα.

Στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η ασθένεια εξαπλώνεται μεταξύ κοινοτήτων όπου παιδιά αλλά και ενήλικοι έχουν μείνει για χρόνια χωρίς τις δύο δόσεις του εμβολίου που απαιτούνται για αξιόπιστη προστασία.

Η έξαρση δεν αποτελεί, μάλιστα, μεμονωμένο περιστατικό. Σημαντικές επιδημικές εστίες έχουν εμφανιστεί και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Γιούτα και η Νότια Καρολίνα, ενισχύοντας τις ανησυχίες των ειδικών για μια γενικότερη υποχώρηση της προστασίας του πληθυσμού απέναντι στην ασθένεια.

Η χειρότερη χρονιά από το 1991

Το πρόβλημα έχει πλέον εθνικές διαστάσεις. Οι ΗΠΑ διανύουν τη χειρότερη χρονιά για την ιλαρά από το 1991, με σχεδόν 3.900 κρούσματα να έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική. Η προηγούμενη μεγάλη έξαρση στην Πενσιλβάνια είχε καταγραφεί στη Φιλαδέλφεια το 1991, όταν μολύνθηκαν περίπου 1.400 άνθρωποι και εννέα έχασαν τη ζωή τους.

Η ιλαρά συγκαταλέγεται στις πλέον μεταδοτικές λοιμώδεις ασθένειες. Ο ιός μεταδίδεται μέσω του αέρα όταν ένας ασθενής αναπνέει, βήχει ή φτερνίζεται και μπορεί να παραμείνει στον αέρα ενός χώρου για έως και δύο ώρες. Σύμφωνα με το CDC, έως και εννέα στους δέκα ανθρώπους που δεν διαθέτουν ανοσία μπορεί να μολυνθούν εάν εκτεθούν στον ιό.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι για να αποτρέπεται αποτελεσματικά η εξάπλωση της ιλαράς απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη περίπου 95%. Στις ΗΠΑ, όμως, το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει, με τις υγειονομικές αρχές να επισημαίνουν παράγοντες όπως η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια, οι δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και η αύξηση των εξαιρέσεων από τον εμβολιασμό.

Η εξέλιξη είναι πλέον αρκετά σοβαρή ώστε να τίθεται ακόμη και ζήτημα για το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρας απαλλαγμένης από την ενδημική ιλαρά. Διεθνείς υγειονομικοί αξιωματούχοι αναμένεται να εξετάσουν τον Νοέμβριο εάν οι ΗΠΑ –όπως και το Μεξικό– εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή: Washington Post

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