Τον απέλυσαν επειδή μίλησε για την πείνα στη Γάζα – Τι καταγγέλλει πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ

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Ο Μπέντζαμιν Ντέιβις προσφεύγει κατά της απόλυσής του από τον FAO, μετά την κατηγορία του γενικού διευθυντή ότι επιδίδεται σε «πολιτικά παιχνίδια».

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού τροφίμων του ΟΗΕ καταγγέλλει ότι απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της δουλειάς του για την ανάδειξη της πείνας στη Γάζα και έχει ήδη προσφύγει κατά της απόλυσής του.

Ο Μπέντζαμιν Ντέιβις δήλωσε ότι η ηγεσία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) αρνήθηκε να ανανεώσει τη σύμβασή του ως διευθυντή του τμήματος αγροτικού μετασχηματισμού και ισότητας των φύλων, επειδή η ομάδα του είχε δημοσιεύσει ενημερωτικό σημείωμα για την πείνα στη Γάζα και είχε διοργανώσει σχετικό σεμινάριο πέρυσι, αλλά και επειδή ο ίδιος συμμετείχε σε εβδομαδιαίες «αγρυπνίες ενός λεπτού σιγής» στους χώρους του FAO, στη μνήμη όσων είχαν σκοτωθεί.

Το σεμινάριο για την πείνα στη Γάζα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, προκάλεσε καταγγελία από την ισραηλινή αντιπροσωπεία στον FAO, η οποία έστειλε επίσης διπλωμάτη να φωτογραφίσει μέλη του προσωπικού που συμμετείχαν σε εκδήλωση ενός λεπτού σιγής τον Οκτώβριο, σύμφωνα με αναφορά εργαζομένου του FAO που συντάχθηκε τότε.

Ο Ντέιβις, 62 ετών, με διπλή ισπανική και αμερικανική υπηκοότητα, αποχώρησε από τον FAO την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από 26 χρόνια υπηρεσίας. Σε βίντεο από την αποχώρησή του, μέλη του προσωπικού του FAO φαίνονται να στέκονται όρθια και να τον χειροκροτούν καθώς εγκαταλείπει για τελευταία φορά την έδρα του οργανισμού στη Ρώμη.

«Είναι ωραίο συναίσθημα να ξέρω ότι δεν είμαι μόνος, ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που με στηρίζουν σε αυτό», δήλωσε ο Ντέιβις. «Με σταματούσαν συνεχώς στους διαδρόμους άνθρωποι, ακόμη και άτομα που δεν γνώριζα, μόνο και μόνο για να μου σφίξουν το χέρι, να με ευχαριστήσουν, να μου πουν ότι με στηρίζουν ή ότι ήταν αναστατωμένοι».

Ο FAO δεν απάντησε τη Δευτέρα στο αίτημα του Guardian για σχόλιο. Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Qu Dongyu, φάνηκε να αναφέρεται στην απόλυση του Ντέιβις σε δημόσια τοποθέτησή του την περασμένη Τρίτη, κατά την οποία απείλησε να απολύσει και άλλα άτομα για αυτό που χαρακτήρισε πολιτικό ακτιβισμό.

«Δεν πρόκειται να σας επιτρέψουμε να παίζετε εδώ το παιχνίδι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Κου, έμπειρος Κινέζος γεωπόνος. «Φυσικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά υπάρχει υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γενεύη. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πηγαίνετε εκεί».

«Γι’ αυτό, όταν κάποια ανώτερα στελέχη παίζουν πολιτικά παιχνίδια εδώ, τους απολύω», είπε, υπονοώντας ότι ο Ντέιβις είχε παραβιάσει τους κανονισμούς που διέπουν το προσωπικό. «Είμαι πολύ ήπιος άνθρωπος. Δεν έχω απολύσει και τόσους πολλούς. Θα χρησιμοποιήσω τον τελευταίο μου χρόνο… για να απολύσω περισσότερους, αν παραβιάζουν τον νόμο».

Ο Ντέιβις δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλα μέλη του προσωπικού του FAO έμειναν άναυδοι από τις δηλώσεις του Κου.

«Ακόμη περισσότερο και από την απειλή για απολύσεις, ήταν αυτό που είπε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά συγκλόνισε τον κόσμο, επειδή υπονόμευσε τα θεμέλια του λόγου για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ, ουσιαστικά, ή του λόγου για τον οποίο ο FAO αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Εθνών και του λόγου για τον οποίο υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη», είπε.

«Δεν είμαστε ένας οργανισμός που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα;» πρόσθεσε ο Ντέιβις, παραπέμποντας στο σύνθημα του FAO: «Κανένας δεν μένει πίσω».

Η επίσημη επιστολή με την οποία ενημερώθηκε ο Ντέιβις ότι η σύμβασή του δεν θα ανανεωνόταν ανέφερε ότι ο Κου «δεν είχε πλέον εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας με τον τρόπο που απαιτείται από έναν ανώτερο διεθνή δημόσιο λειτουργό».

Η επιστολή επικαλούνταν παραγράφους του επίσημου κώδικα δεοντολογίας για τους διεθνείς δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με την «εντιμότητα, την αλήθεια, την αμεροληψία και την ακεραιότητα», καθώς και τους περιορισμούς στη δημόσια έκφραση προσωπικών απόψεων για «αμφιλεγόμενα ζητήματα».

Στη γραπτή απάντησή του, ο Ντέιβις χαρακτήρισε τη στάση της ηγεσίας του FAO «απλώς λανθασμένη».

«Η σιωπή απέναντι στον πόνο και την αδικία δεν είναι ουδετερότητα· είναι συνενοχή», έγραψε. «Η φίμωση της συζήτησης σχετικά με την πείνα του παλαιστινιακού λαού αποδυναμώνει τη φήμη του οργανισμού και τη νομιμοποίηση της εντολής μας. Το να παραμένουμε πιστοί στην αποστολή μας απαιτεί μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση για την πείνα, τον λιμό και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και αλλού».

Ο Ντέιβις δήλωσε ότι η ηγεσία του FAO τον είχε προηγουμένως επικρίνει για ένα ενημερωτικό έγγραφο που δημοσίευσε η ομάδα του τον Μάιο του περασμένου έτους, στο οποίο περιγραφόταν το επίπεδο της πείνας στη Γάζα και εξεταζόταν στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Οι σημερινές συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας … συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στην τροφή και παράνομη παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε η έκθεση.

Το έγγραφο αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα του FAO λίγες εβδομάδες αργότερα, κατόπιν εντολής της ηγεσίας του οργανισμού.

Ο Ντέιβις ηγήθηκε σεμιναρίου για το ίδιο ζήτημα τον Σεπτέμβριο του 2025, γεγονός που προκάλεσε καταγγελία από την ισραηλινή αντιπροσωπεία στον FAO και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Ρώμη.

Ο Ντέιβις δήλωσε επίσης ότι είχε επικριθεί για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις ενός λεπτού σιγής, οι οποίες πραγματοποιούνταν κάθε Πέμπτη στον χώρο στάθμευσης του FAO από εργαζομένους που ήθελαν να εκφράσουν την ανησυχία τους, στη μνήμη ανθρώπων στη Γάζα που είχαν πεθάνει από την πείνα.

Στις 23 Οκτωβρίου σημειώθηκε επεισόδιο, όταν μια γυναίκα που δήλωσε ότι ήταν Ισραηλινή διπλωμάτης εμφανίστηκε στον χώρο και άρχισε να φωτογραφίζει τους συμμετέχοντες.

«Το άτομο δήλωσε ότι ήταν η μόνιμη αντιπρόσωπος του Ισραήλ και ρώτησε εάν επιτρεπόταν να πραγματοποιούμε αυτές τις εκδηλώσεις, καθώς και συγκεκριμένα ποιος έλεγε ότι δεν μπορούσε να τραβάει φωτογραφίες», ανέφερε έκθεση αυτόπτη μάρτυρα του FAO για το περιστατικό.

Όταν της είπαν ότι δεν μπορούσε να τραβάει φωτογραφίες, η γυναίκα διαμαρτυρήθηκε στην ασφάλεια του FAO, υποστηρίζοντας ότι παρενοχλούνταν, σύμφωνα με την έκθεση. Η ισραηλινή πρεσβεία στη Ρώμη δήλωσε ότι δεν είχε κανένα σχόλιο για την έκθεση.

Ο Ντέιβις δήλωσε ότι το ενημερωτικό έγγραφο για τη Γάζα, το σχετικό σεμινάριο και οι εβδομαδιαίες εκδηλώσεις ενός λεπτού σιγής είχαν όλα εγκριθεί από τη διοίκηση του FAO και ότι κανείς δεν του είχε πει εκείνη την περίοδο πως συνιστούσαν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει καταθέσει επίσημη προσφυγή κατά της απόλυσής του.

«Κατέθεσα την προσφυγή κυρίως για λόγους αρχής, όχι επειδή επιδιώκω ή περιμένω κάποια χρηματική αποζημίωση ή κάτι τέτοιο», είπε ο Ντέιβις. «Έχω ζητήσει να επαναπροσληφθώ, αλλά και να ανακαλέσουν τις κατηγορίες που διατύπωσαν εναντίον μου».

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