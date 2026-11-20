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Στη θέση πως η ενημέρωση της Τουρκίας από την γαλλική κυβέρνηση σε σχέση με τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού για το καλώδιο GSI, δεν συνιστά αίτημα άδειας ούτε παραχώρηση οποιουδήποτε κυριαρχικού δικαιώματος επέμεινε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

Μάλιστα, χαρακτηρίζοντας «κινδυνολογία» της αντιπολίτευσης, τα περί δημιουργίας τετελεσμένων, σημείωσε πως το γαλλικό ερευνητικό πλοίο πλέει στην θαλάσσια ζώνη «εντός του Τουρκολιβυκού, με ελληνική άδεια και ελληνική navtex».

Ειδικότερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, απεύθυνε στον υπουργό Εξωτερικών το ερώτημα αν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα έστελνε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για την πόντιση του καλωδίου GSI;». Αλλά και γιατί η Ελλάδα δεν έχει αναζητήσει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, εφόσον ισχυρίζεται ότι δεν το γνωρίζει, η οποία όπως είπε δόθηκε όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην Αίγυπτο.

Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε πως η ελληνική κυβέρνηση είναι σε διαρκή επικοινωνία με τη γαλλική πλευρά και πως η Γαλλία εξέφρασε την διάθεση να παρέχει ενημέρωση. «Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη» είπε, ότι δηλαδή «η όποια ενημέρωση άμεσα ή έμμεσα δε θα πρέπει να παραπέμπει σε αίτημα άδειας και αυτό είναι το οποίο συνέβη κατά τη γαλλική πλευρά».

Πρόσθεσε πως «η επικοινωνία αυτή κατά το Διεθνές Δίκαιο, είναι κοινός τόπος, δεν αποδίδει πρόσθετη αξία σε ότι αφορά τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουν τεθεί. Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά υπό οποιαδήποτε εκδοχή άδεια ή να αποδίδει το όποιο κυριαρχικό δικαίωμα. Το έργο εξελίσσεται ομαλά με μία άδεια, από την Ελλάδα, με μια navtex, από την Ελληνική Πολιτεία. Δεν υπάρχει κατέληξε «καμία παραχώρηση σε ότι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Καμία μυστική διπλωματία»

Στην δευτερολογία του ο Αλέξανδρος Καζαμίας επέμεινε στα αρχικά του ερωτήματα κι επιπλέον ρώτησε αν υπήρξε μυστική συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενος δήλωση του Χακάν Φιντάν στα Νέα στις 21 Οκτωβρίου 2026.

Ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τα περί «μυστικής διπλωματίας», «όχι απλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι αστεϊσμός» σημείωσε.

Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα προφανώς βρισκόταν σε επικοινωνία με τη Γαλλία» και πως η Γαλλία «θέλησε να αποστείλει μία επικοινωνία που δεν έχει καμία νομική ισχύ». Απευθυνόμενος στον βουλευτή τον κάλεσε να ρωτήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «που είναι γνώστρια του διεθνούς δικαίου. Εσείς είστε καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Μπορεί επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες; είμαστε σοβαροί; Τι είν’ αυτά; Είμαστε στη Βουλή και λέτε για προηγούμενο;» είπε.

Τόνισε πώς «όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο» καθώς «η επικοινωνία αυτή δεν έχει καμία νομική ισχύ. Και κατά το περιεχόμενό της σύμφωνα με την ενημέρωση της Γαλλίας Δεν υπέχει θέση αίτησης άδειας». «Καμία άδεια δε ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη» επανέλαβε. Απαντώντας στο σχόλιο Καζαμία πως η κοινή γνώμη πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει την ρηματική διακοίνωση και την κρύβει, σημείωσε: «Η κοινή γνώμη έχει άλλη αντίληψη και όχι αυτή που προσπαθείτε να επιβάλλετε διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο κινδυνολογίας που δεν έχει τεθεί ούτε στην Κύπρο ούτε στην Τουρκία».

Και, «επειδή είπατε για το Τουρκολιβυκό» κατέληξε, «και επειδή κόπτεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί τετελεσμένα, να σας πω αυτό. Σήμερα που μιλάμε, το γαλλικό πλοίο ξέρετε σε ποια θαλάσσια ζώνη βρίσκεται; Εντός του Τουρκολιβυκού με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί».

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