Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τον έντονο προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ εξέφρασε ο «γαλάζιος» βουλευτής και πρώην υπουργός, Γιώργος Βλάχος, ο οποίος φάνηκε να συμμερίζεται τους προβληματισμούς του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, για τα εθνικά θέματα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Γ. Βλάχος αρχικά απέρριψε την ιδέα του Δημήτρη Καλογερόπουλου για συνεργασία της ΝΔ με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, τονίζοντας ότι «θεωρώ ότι και τα υπάρχοντα κόμματα προς τα Δεξιά αποκλείουν κάθε συνεργασία με την ΝΔ άρα αυτό που είπε ο κ. Καλογερόπουλος έχει μόνο θεωρητική αξία, δεν έχει πρακτική αξία αφού το αποκλείουν». Πάντως, ο έμπειρος βουλευτής έσπευσε να σημειώσει ότι «ο στόχος της αυτοδυναμίας για την ΝΔ είναι σωστός, ιδιαίτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν συνεργάζονται με τη ΝΔ. Αν το πολιτικό σκηνικό αύριο αλλάξει και ακουστούν και άλλες απόψεις αφήστε τότε να τις εκτιμήσουμε. Μιλάω και για τον κ. Σαμαρά».

Η παρατήρησή του για τον Αντώνη Σαμαρά έχει ενδιαφέρον, καθώς η ηγεσία της ΝΔ έχει αποκλείσει κάθε μετεκλογική συζήτηση μαζί του, αλλά και κάθε συζήτηση για επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών. Πάντως, ο Γ. Βλάχος, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, λέγοντας ότι «η ΝΔ ήδη στις μετρήσεις έχει μια “καθίζηση”. Η προηγούμενη μέτρηση ήταν 24,9 άρα 0,8 κάτω, δηλαδή, τι κάνουμε, αντί να ανεβαίνουμε πέφτουμε; Υπάρχει κάποια ανησυχία; Θα υπάρξει κάποια διορθωτική κίνηση; Νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την καθημερινότητα, να προσεγγίσουμε τον κόσμο και τα προβλήματά του γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ήταν η βάση της ΝΔ».

Τέλος, ο «γαλάζιος» βουλευτής στάθηκε στο πλευρό του Κ. Καραμανλή, όσον αφορά στους προβληματισμούς του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. «Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Οι ανησυχίες του, η αγωνία του με εκφράζουν απόλυτα, και μακάρι όταν ξεθολώσει το τοπίο σε σχέση με το καλώδιο και τα υπόλοιπα να μην έχουν αφήσει κάποιο αρνητικό αποτύπωμα για την πατρίδα μας. Μακάρι να έχουν εξελιχθούν όλα καλά. Ο Κ. Καραμανλής ποτέ δεν υπερβάλει και ποτέ δεν μιλάει για να δημιουργήσει φοβίες, λέει την άποψή του, καλό είναι κανείς να την ακούει όση αξία έχει η άποψη ενός εμπείρου πολιτικού. Ας τη λάβει υπόψη του αυτός που διαπραγματεύεται», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης

Η μακρά προεκλογική περίοδος προκαλεί τελικά προβλήματα και στη Νέα Δημοκρατία

Ο Σαμαράς «βγαίνει» σε περιοδεία και διευρύνει την ατζέντα του, η ΝΔ ανησυχεί

Ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η «κινούμενη άμμος» της Εξεταστικής