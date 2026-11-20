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Το «παρών» στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» έδωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος ερωτηθείς αναφορικά με τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστεί σύντομα κάθε πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», έπειτα από σχετική εισαγγελική παραγγελία των συγγενών του, που θορυβήθηκαν από την εικόνα που παρουσίαζε τελευταία στα social media.

«Βρε, παιδιά, τι να πω; Εύχομαι το παιδί να το ξεπεράσει. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση, που όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούμε» είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Εγώ μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, που είναι φίλος μου και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω για ιατρικά θέματα και προσωπικά δεδομένα τίποτα» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ που προκάλεσε ανησυχία, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στην αείμνηστη εθνική σταρ, υποστηρίζοντας ότι είχε καταφέρει να οργανώσει τα πάντα «εκτός από το μέλλον του παιδιού της».

«Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο και μπορεί να μην ένιωσε άσχημα; Βεβαίως και ένιωσα άσχημα. Όταν ήξερα πόσο σπουδαία ήταν η Αλίκη και πόσο οργάνωνε τα πάντα αλλά δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της, τι να πω; Περνάει μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι με θετική ενέργεια να την ξεπεράσει» είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος», διευκρίνισε επί των δηλώσεών του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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