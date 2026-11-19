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Μία 24χρονη από το Ζεφύρι πήγε να καταγγείλει ότι της έχουν κλέψει το αυτοκίνητο και κατέληξε να συλληφθεί η ίδια.

Πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του οχήματος που επενλάκη σε σοβαρό επεισόδιο χθες, Τετάρτη, με καταδίωξη και πυροβολισμούς στα Ιωάννινα και μάλιστα για μία στιγμή, εντός του νοσοκομείου της πόλης.

Η ίδια πήγε αυτοβούλως στις αρχές χθες τη νύχτα για να καταγγείλει την κλοπή του οχήματος όμως της φόρεσαν χειροπέδες και αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων.

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