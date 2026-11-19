Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μία 24χρονη από το Ζεφύρι πήγε να καταγγείλει ότι της έχουν κλέψει το αυτοκίνητο και κατέληξε να συλληφθεί η ίδια.
Πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του οχήματος που επενλάκη σε σοβαρό επεισόδιο χθες, Τετάρτη, με καταδίωξη και πυροβολισμούς στα Ιωάννινα και μάλιστα για μία στιγμή, εντός του νοσοκομείου της πόλης.
Η ίδια πήγε αυτοβούλως στις αρχές χθες τη νύχτα για να καταγγείλει την κλοπή του οχήματος όμως της φόρεσαν χειροπέδες και αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων.
Διαβάστε επίσης:
Πύργος: Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη υιοθεσία – Η μητέρα του μωρού έκανε την καταγγελία στους αστυνομικούς
Οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η καταβολή στους δικαιούχους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.