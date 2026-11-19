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Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί στους δικαιούχους η επιστροφή ενοικίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τη φετινή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα λάβουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Τα ποσά που θα καταβληθούν υπολογίζονται με βάση τα ενοίκια που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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