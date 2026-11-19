Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με «χρυσό» πλήρωσαν κομματικά επιτελεία και υποψήφιοι την προβολή τους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ, διαμορφώνοντας έναν αστρονομικό λογαριασμό που ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Οι δαπάνες για πολιτική διαφήμιση στα ΜΜΕ στις πρόσφατη προεκλογική περίοδο έφθασαν τα 12,06 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της AdImact, ίσως της κορυφαίας εταιρείας ανάλυσης και παρακολούθησης διαφημιστικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καταφέρνοντας πρωτοφανές ρεκόρ ποσού για πολιτική επικοινωνιακή προβολή.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, ένας κύκλος ενδιάμεσων εκλογών ξεπέρασε σε διαφημιστική δαπάνη ακόμη και προεδρική εκλογική αναμέτρηση, σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με τα 11,2 δισ. δολάρια που δαπανήθηκαν στο προεδρικό εκλογικό έτος 2024, αναφέρει σχετικώς το MediaPost. Μάλιστα, το τελικό ποσό αποδείχθηκε κατά 460 εκατ. δολάρια υψηλότερο από την πιο πρόσφατη πρόβλεψη της ίδιας της AdImpact, η οποία τοποθετούσε τον πήχη στα 11,6 δισεκατομμύρια.

Η κατανομή των κονδυλίων επιβεβαιώνει την κυριαρχία της παραδοσιακής ελεύθερης τηλεόρασης, αλλά και τη ραγδαία άνοδο των ψηφιακών και streaming πλατφορμών, τη στιγμή που τα καθιερωμένα συνδρομητικά δίκτυα και το ραδιόφωνο χάνουν έδαφος.

Τα ελεύθερης μετάδοσης τηλεοπτικά δίκτυα- εθνικής και τοπικής εμβέλειας- διατήρησαν τα σκήπτρα στην πολιτική διαφήμιση με νέο πρόσφατο ρεκόρ τα 5,85 δισ. δολάρια έναντι 5,36 δισ. δολάρια του 2024. Σημειώθηκε αύξηση 9%, ποσοστό εντυπωσιακό, κατά τους αναλυτές.

Η αποκαλούμενη Συνδεδεμένη Τηλεόραση, που περιλαμβάνει περίπου τα πάντα σε ιντερνετικά ΜΜΕ και πλατφόρμες, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, κατά 14%, στα 2,66 δισ. δολάρια (από 2,34 δισ. δολάρια το 2024).

Τα Ψηφιακά ΜΜΕ (ιστοσελίδες) ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 1,91 δισ. δολάρια (από 1,72 δισ. το 2024).

Αντιθέτως οι κλάδοι της Καλωδιακής τηλεόρασης, του Ραδιοφώνου και της Δορυφορικής τηλεόρασης εμφάνισαν απώλειες σε σχέση με την διαφημιστική δαπάνη στις προεδρικές εκλογές του 2024. Η Καλωδιακή υποχώρησε κατά 7%, πέφτοντας στα 1,28 δισ. δολάρια (από 1,37 δισ. δολάρια). Ίδια μεταβολή σημειώθηκε και στη Δορυφορική τηλεόρασης, όπου εκεί η επένδυση σε πολιτική διαφήμιση διαμορφώθηκε στα 83 εκατ. δολάρια από 89 το 2024. Στο Ραδιόφωνο καταγράφηκε η μεγαλύτερη πτώση με… βουτιά 13% και τη δαπάνη για πολιτική διαφήμιση να περιορίζεται στα 282 εκατ. δολάρια (έναντι 326 εκατ. το 2024).

Η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης αποδείχθηκε καθολική, καλύπτοντας κάθε κατηγορία εκλογικών αναμετρήσεων, από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στη Γερουσία κατευθύνθηκε η μερίδα του λέοντος της επικοινωνιακής προβολής στα ΜΜΕ με δαπάνη που ανήλθε στα 3,39 δισ. δολάρια, λεφτά αυξημένα κατά 27% σε σχέση με τις Προεδρικές εκλογές του 2024.

Η επένδυση πολιτικής διαφήμισης σε επίπεδο Κογκρέσου εμφάνισε την πιο εντυπωσιακή μεταβολή (42%) στην Βουλή των Αντιπροσώπων φθάνοντας τα 2,44 δισ. δολάρια.

Στις «κούρσες» για το Κυβερνητικό αξίωμα δαπανήθηκαν 2,61 δισ. δολάρια, κονδύλι που αυξήθηκε κατά 48% συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2024.

Στον εκλογικό χάρτη των ΗΠΑ, δύο πολιτείες ξεχώρισαν ξεπερνώντας το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η Καλιφόρνια η οποία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με συνολική διαφημιστική δαπάνη 1,32 δισ. δολάρια και το Τέξας, στη δεύτερη θέση, με δαπάνες πολιτικής επικοινωνίας ύψους 1,13 δισ. δολαρίων.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο διαδίκτυο και τους streamers για το «Grand Theft Auto VI»- Έσοδα 1,5 δισ. δολαρίων πριν καν κυκλοφορήσει

«American Epic»: Nicolas Cage και Chris Pine πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά της A24

Το «Σόι σου» συγκέντρωσε την περισσότερη τηλεθέαση την Τρίτη (17/11)