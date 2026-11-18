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Το μοτίβο τηλεπροτιμήσεων του Δευτερότριτου του τελευταίου καιρού επαναλήφθηκε για μια ακόμη φορά την Τρίτη στις πρώτες τρείς θέσεις του τηλεβαρόμετρου της Nielsen.

Στην τέταρτη θέση του Top 10 εμφανίστηκε το επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» και στη μέση του πήγε το «Deal» το οποίο προχθές ήταν δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών. Το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» είχε ίδια δυναμική με το «Deal» αλλά τη διαφορά έκαναν τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία στην τηλεθέαση του για τούτο και πλασαρίστηκε μια θέση πιο κάτω. Μαζί με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατάφεραν να σχηματιστεί τριάδα τηλεπαιχνιδιών στο Top 10 της ημέρας.

Το prime time του ANT1 εξασφάλισε επίσης είσοδο στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

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