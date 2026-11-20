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Με στόχο την βελτιστοποίηση προσβασιμότητας και ανάδειξης του περιεχομένου του, με νέες ευέλικτες εφαρμογές και δυνατότητες- ήδη ενεργοποιημένες- μεταξύ άλλων για γονικό έλεγχο και θέαση offline- δηλαδή μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενα ακόμα κι αν βρίσκεται κάπου στα Ιμαλάια, που λέει ο λόγος- το ERTFLIX αποκτά νέα εικόνα σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα εξέλιξης της ψηφιακής πλατφόρμας με την δωρεάν πρόσβαση.

Η νέα σχεδίαση διατηρεί τα αναγνωρίσιμα στοιχεία της υπάρχουσας ταυτότητας και της χρωματικής παλέτας χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της πλατφόρμας, με αισθητική που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εμπειρία θέασης και στις προσδοκίες του τηλεοπτικού κοινού, υπογραμμίζεται από την ΕΡΤ.

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