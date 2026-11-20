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Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ανοιχτά της Λακωνίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός έγινε στις 13:16 με επίκεντρο 17χλμ δυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 33,5χλμ.
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