LIFESTYLE

16.09.2025 09:30

Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο (Video)

16.09.2025 09:30
choreftis-vissi-new

Πάνω από 130.000 θαυμαστές της Άννας Βίσση παραβρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να απολαύσουν την απόλυτη Ελληνίδα σταρ σε δυο συναυλίες που άφησαν ιστορία.

Πολλά ήταν τα βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησαν στα social media με τις συγκλονιστικές ερμηνείες της τραγουδίστριας αλλά και με τον δυνατό παλμό του κοινού.

Ωστόσο, πολλά βίντεο εστίασαν σε έναν από τους χορευτές της Άννας Βίσση που εντυπωσίασε τόσο με την εμφάνισή του όσο και με τις χορευτικές του ικανότητες.

Ο λόγος για τον 27χρονο Matt Jord, όπως είναι το προφίλ του στο Instagram ο οποίος έχει καταγωγή από την Αγγλία και είναι ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συναυλία της Άννας Βίσση, ο Matt παρουσιάστηκε χωρίς μπλούζα και δερμάτινο παντελόνι, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει.

@mattjxp Night 2 was crazy!! What a last show with Anna! Or Magic Mike ?? See you guys soon maybe.. #annavissi #panathenaicstadium #athens #magicmike #greece ♬ original sound – Matt
@agourinxidato #Annavissi #vissi #magicmike ♬ original sound – agourinxidato
@despoinamaggiwrou Μας ζήλεψε το Λονδίνο 🤫🤭#foryou #viral #greece #mpesfypgamw #fypシ ♬ Pony – Ginuwine
@mattjxp Night Two with Anna! Who’s coming #annavissi #panathenaicstadium #vissi #greece #athens ♬ Ise – Anna Vissi

Σημειώνεται ότι ο Matt Jord ή Matt Jxp (όπως είναι το προφίλ του στο TikTok) έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Κρις Μπράουν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ έχει συμμετάσχει και στο Magic Mike Live στο Λονδίνο.

@mattjxp @chrisbrownofficial ♬ son original – BBI
@mattjxp

My second submission

♬ Take You Down – Chris Brown
@mattjxp

I see you guys running it up! 🫶🏻

♬ Which One – Drake & Central Cee

