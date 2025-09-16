search
16.09.2025 13:54

Λάρισα: Ελεύθερος ο 13χρονος που είχε συλληφθεί για πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη (video)

16.09.2025 13:54
dikastiria_larisa_new
φωτογραφία αρχείου

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 13χρονος μαθητής από την Αγιά που είχε συλληφθεί από αστυνομικούς στη Λάρισα για πορνογραφία ανηλίκων.

Στον ανήλικο, που φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ενός 11χρονου, δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο επίμαχο υλικό φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με τη φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία το βράδυ της Κυριακής (14/9), το παραποιημένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο μέσω Snapchat σε κλειστή ομάδα.

H δικηγόρος του 13χρονου υποστήριξε μιλώντας στο protothema.gr ότι ο ανήλικος δεν δημιούργησε αυτό το βίντεο αλλά το δέχθηκε μέσω Instagram και στη συνέχεια το προώθησε στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του 11χρονου ζήτησε τη δίωξη του 13χρονου για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

1 / 3