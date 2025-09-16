search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.09.2025 13:17

Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό: «Τσαντάκιας» την γρονθοκόπησε και της πήρε το πορτοφόλι (video)

Θύμα άγριας επίθεσης, από άγνωστο άνδρα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, έπεσε μία 26χρονη κοπέλα στις 6:20 το πρωί της Τρίτης (16/9) στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή.

Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσικλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

