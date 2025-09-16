Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό: «Τσαντάκιας» την γρονθοκόπησε και της πήρε το πορτοφόλι (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύμα άγριας επίθεσης, από άγνωστο άνδρα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα, έπεσε μία 26χρονη κοπέλα στις 6:20 το πρωί της Τρίτης (16/9) στον Κορυδαλλό.
Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή.
Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.
Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε.
Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσικλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.
