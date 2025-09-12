search
12.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.09.2025 12:39

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

12.09.2025 12:39
Δεν έχουν τέλος οι «πατέντες» που αναπτύχθηκαν στην Κρήτη κυρίως για να αποσπάσουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το topontiki.gr, εμφανίστηκαν άνθρωποι που ζήτησαν και έλαβαν επιδοτήσεις από τον Οργανισμό για καλλιέργεια βαμβακιού στον… Οροπέδιο Λασιθίου.

Θα ήταν παγκόσμια επιτυχία εάν πράγματι βρέθηκε τρόπος να καλλιεργηθεί βαμβάκι στα 900 μέτρα υψόμετρο – όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η καλλιέργεια είναι στους κάμπους σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα έδινε ελπίδα και στους Τουαρέγκ να το γυρίσουν από την κτηνοτροφία με τις καμήλες και τις κατσίκες, σε εκτατικές καλλιέργειες γης.

Αλλά έτσι κι αλλιώς η Κρήτη δεν φημίζεται για βαμβακοκαλλιέργεια, καθώς το κλίμα της και οι καλλιεργητικές της παραδόσεις ευνοούν πολύ περισσότερο τα αμπέλια, τις ελιές, τα κηπευτικά και τα αρωματικά φυτά.

Ήτοι, στο νησί Κρήτη ούτε βαμβάκι καλλιεργείται ούτε φυσικά είναι επιλέξιμο για ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βαμβάκι θεωρείται θερμόφιλη καλλιέργεια, που χρειάζεται μεγάλες θερμοκρασίες και μακρά, ζεστή βλαστική περίοδο (περίπου 150–180 ημέρες χωρίς παγετό). Γι’ αυτό και αναπτύσσεται καλύτερα σε χαμηλά και πεδινά μέρη. Άρα, το υψόμετρο και το μικροκλίμα του Οροπεδίου Λασιθίου δεν είναι κατάλληλα για βαμβάκι, γι’ αυτό και δεν συναντάται εκεί.

Όμως αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα τους εμφανιζόμενους ως αιτούντες και δικαιούχους επιδότησης να εμφανίσουν το Οροπέδιο κάπως σαν τον κάμπο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσά τους είναι ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης. Ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, όπως λέγεται. Και μάλιστα συντοπίτες του σχολιάζουν με χιούμορ ότι έβαλε βαμβάκι για να ταΐζει τα ζωντανά με «μπαμπακόπιτα»!  

Γενικά οι βασικοί αποδέκτες των ενισχύσεων δεν είναι τυχαίοι: σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται κυρίως για στενούς συνεργάτες, συμβούλους και υποψήφιους του σημερινού δημάρχου.

Τα ερωτήματα που θέτουν πολλοί είναι και τα εξής:

  • Στήθηκε τελικά το προεκλογικό ψηφοδέλτιο μέσα από τα «γραφεία επιδοτήσεων» και τους λογιστές, με εργαλείο τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;
  • Ποιος ελέγχει την αλήθεια ή την παραποίηση των δηλώσεων καλλιεργειών και ποιος ωφελήθηκε;
  • Τι έχουν να πουν οι γαλάζιοι παράγοντες και συνολικά η ΝΔ που στηρίζει τον σημερινό δήμαρχο, για τις πρωτοφανείς αυτές επιδοτήσεις;

Σημειωτέον ότι ο δήμος Οροπεδίου κερδήθηκε από τη ΝΔ με διαφορά με περίπου 20 ψήφων, όπερ σημαίνει ότι το «κύκλωμα των επιδοτήσεων» πιθανόν έκρινε τη μάχη του 2023.

