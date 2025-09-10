«Στα κάγκελα» οι αγρότες, καλό… Οκτώβριο οι ενισχύσεις

«Στα κάγκελα» βρίσκονται οι αγρότες της χώρας, καθώς μια από τις βασικές συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της προσπάθειας της κυβέρνησης για κάθαρση του «αμαρτωλού» οργανισμού είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρόσφατη συνάντηση Τσιάρα – Χατζηδάκη με το προεδρείο της ΕΘΕΑΣ, τα δύο κυβερνητικά στελέχη είπαν ότι οι προκαταβολές για τις ζημιές που προκάλεσε ο εαρινός παγετός θα πραγματοποιηθούν εντός του Οκτωβρίου.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα οφειλόμενα ποσά φθάνουν ήδη τα 600 εκατ. ευρώ ενώ εκκρεμούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, καθώς χρειάζονται διασταυρώσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κυβέρνηση, μαθαίνουμε, υπάρχει έντονη αίσθηση του επείγοντος, καθώς οι αγρότες είναι, εκτός των άλλων, και κρίσιμο τμήμα των ψηφοφόρων…

Διαβάστε επίσης

Μία άβολη ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο

Στο Χαϊδάρι σήμερα ο Μητσοτάκης

Το «φάουλ» της μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής