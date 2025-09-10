search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.09.2025 11:31

«Στα κάγκελα» οι αγρότες, καλό… Οκτώβριο οι ενισχύσεις

«Στα κάγκελα» βρίσκονται οι αγρότες της χώρας, καθώς μια από τις βασικές συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της προσπάθειας της κυβέρνησης για κάθαρση του «αμαρτωλού» οργανισμού είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρόσφατη συνάντηση Τσιάρα – Χατζηδάκη με το προεδρείο της ΕΘΕΑΣ, τα δύο κυβερνητικά στελέχη είπαν ότι οι προκαταβολές για τις ζημιές που προκάλεσε ο εαρινός παγετός θα πραγματοποιηθούν εντός του Οκτωβρίου.

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα οφειλόμενα ποσά φθάνουν ήδη τα 600 εκατ. ευρώ ενώ εκκρεμούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, καθώς χρειάζονται διασταυρώσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κυβέρνηση, μαθαίνουμε, υπάρχει έντονη αίσθηση του επείγοντος, καθώς οι αγρότες είναι, εκτός των άλλων, και κρίσιμο τμήμα των ψηφοφόρων…

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατέθεσε ο Πλακιάς κατά του Τριαντόπουλου – «Η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται γι αυτόν είναι το “κακούργημα”»

nikites_ellines_oikonomikiolybiada4
ADVERTORIAL

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

maria-korinthiou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

agiooros_limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

von_der_leyen_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

